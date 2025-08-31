Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Vilablues deja un buen sabor de boca en Vilanova

Gisele Jackson y TT Syndicate despidieron el evento en el pabellón del municipio

Una de las bandas que actuó en el Vilablues de Vilanova. / Iñaki Abella

R. A.

Vilanova

La décima edición del Vilablues, la primera que se celebra en Vilanova, dejó ayer muy buen sabor de boca con su clausura gracias a la calidad de los grupos que acudieron a la cita. Aunque hubo sesión vermú y la actividad se retomó a las 19.00 horas, el plato fuerte de la jornada fueron Gisele Jackson, junto a la banda The Shu Shu’s y el grupo portugués TT Syndicate. Los dos grupos se encargaron de poner el broche de oro a un festival que quiere regresar a O Salnés.

