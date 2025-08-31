El Vilablues deja un buen sabor de boca en Vilanova
Gisele Jackson y TT Syndicate despidieron el evento en el pabellón del municipio
Vilanova
La décima edición del Vilablues, la primera que se celebra en Vilanova, dejó ayer muy buen sabor de boca con su clausura gracias a la calidad de los grupos que acudieron a la cita. Aunque hubo sesión vermú y la actividad se retomó a las 19.00 horas, el plato fuerte de la jornada fueron Gisele Jackson, junto a la banda The Shu Shu’s y el grupo portugués TT Syndicate. Los dos grupos se encargaron de poner el broche de oro a un festival que quiere regresar a O Salnés.
