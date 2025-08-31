Los vertidos asfixian de nuevo al río Chanca

El río Chanca, a su paso por el lugar de Abuín, en Dena (Meaño), vuelve a recibir importantes vertidos procedentes de la red de saneamiento municipal y del polígono industrial de Nantes.

Fueron detectados por varios vecinos que frecuentan la ruta de senderismo por la ribera del Chanca. Uno de ellos, Óscar Bouzada, natural de Dadín, quien manifiesta que le llamó la atención «el mal olor y la suciedad del agua, comprobando que había un gran vertido de fecales que salía el aliviadero en Abuín».

Unos metros más arriba «había otro vertido enorme de aguas sucias, que salía por una tubería de pluviales que baja de polígono de Nantes, pero no llovía, y lo que se vertía al río eran fecales».

Este vecino se personó en la oficina que el Concello de Sanxenxo tiene en Vilalonga para denunciar lo que estaba ocurriendo y alertó al 112 y a Seprona, «donde conocen bien este foco cerca del Muiño da Birta».

Tras su gestión «se personó en el lugar el edil de Medio Ambiente de Sanxenxo, Yago Torres, acompañando a un camión de Espina y Delfín y operarios municipales que procedieron a desatascar el pozo de registro situado en la parte de Meaño.

El denunciante aduce que no fue posible contactar con nadie del gobierno meañés y que con el camión de Sanxenxo también fue desatascado el colector de pluviales que causaba el segundo de los vertidos.

«El concello debería realizar labores de mantenimiento en estos pozos de registro y este tramo del colector, pero no se hace y estas son las consecuencias», explicaba.

Añade, en relación con los vertidos procedentes del polígono, que «amén de lo que ocurra en alguna empresa, porque se vierte y el río huele mucha veces a gasoil, este verano existía un asentamiento para hacer vida los propietarios de atracciones y barracas de feria, y muchas de esas caravanas y camiones conectan sus fecales a la primera tubería que encuentran, y visto lo visto, muchas veces lo hacen conectando al colector de pluviales, de ahí que lleguen sus aguas fecales al Chanca».

Ayer todavía podían verse zonas espumosas de aguas sucias y, sobre remansos de agua, truchas muertas por los vertidos. Óscar Bouzada reconoce que «también se personó en el lugar una técnica de Aguas de Galicia, quien registró todo lo que estaba acaeciendo para darle curso».

En el pasado este vertido hizo que el Concello de Meaño se viera obligado a abonar una sanción de 1.920 euros que le fue impuesta por Augas de Galicia.