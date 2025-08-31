Valga mete caña con la anguila

Con la entrega de premios de los diferentes concursos celebrados y la degustación de originales recetas y cócteles, Valga completaba ayer la ambiciosa programación de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

Quizás se trate de uno de los programas más variados y entretenidos de cuantos se desarrollan en las fiestas gastronómicas de Galicia.

Y es que durante semanas se promueven desde talleres de cocina y de coctelería hasta espectáculos musicales, pasando por la degustación de pinchos de anguila y concursos de todo tipo, incluidos los gastronómicos y uno pensado para favorecer el embellecimiento del pueblo calle a calle, aldea a aldea.

De ahí que la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País sea uno de los más importantes acontecimientos socioculturales de cada verano en tierras de La Bella Otero y toda la comarca.

El menú del día

Ayer, como queda dicho, alcanzó su punto culminante, también con una apretada agenda de actividades, entre las que destacaban las degustaciones de tapas y cócteles a base de aguardiente.

Un momento de la cata concurso de caña. | |

Los pinchos, a 2,5 euros la unidad, eran «Tacos de anguila al estilo asiático con mayonesa de wasabi», «Empanada de anguila y Grelo de Galicia», «Fabada de anguila con habas de Lourenzá y Castaña de Galicia», «Anguila frita tradicional» y «Do río ao prato, pasando pola leira», la receta de «Crema de grelos con anguila rebozada en panko sobre pan negro con toque picante» que hizo que el bar O Pontellón se llevara el premio del jurado en la edición de 2024.

Los cócteles de caña de país ofrecidos ayer, a 2 euros, eran mojito de caña blanca, uno a base de caña de hierbas con zumo de manzana, lima natural y jarabe de menta, otro hecho con caña tostada, zumo de limón y jarabe de azúcar y un combinado de caña blanca, zumo de naranja natural y Miel de Galicia.

El otro momento álgido del día grande de la fiesta valguesa era la entrega de premios de todos los concursos desplegados en semanas previas.

Las mejores cañas

En relación con esto último, decir que la mejor aguardiente blanca del Concurso da Caña do País fue la de Antonio Rodríguez García, vecino de Casal de Eirigo que se llevó los 500 euros del primer premio, situándose en segunda posición (trofeo y diploma) José Ángel Barros Busto, del lugar de Campo.

En la categoría de Caña de Herbas se impuso Josefina Santiago Figueira, de Senín –premiada con 300 euros–, clasificándose segundo José Manuel Rodríguez Cerneira, de Coto, quien se llevó una alegría mayor al proclamarse vencedor en la categoría de Caña Tostada, por lo que recibió 300 euros. El segundo puesto en este caso fue para otro vecino de Coto, Jorge Rodríguez Blanco.

La demostración del destilado tradicional de aguardiente en la fiesta de la anguila y la caña de Valga. / Concello de Valga

En la XII Ruta Concurso Tapa a Anguía la votación popular quiso que el «Mandil de Ouro» fuera para café bar O Pontellón, esta vez con el pincho «Bombón Pontellón», una croqueta de anguila rebozada en pasta kataife sobre chutney de manzana.

El «Mandil de Prata» se lo llevó el pub cafetería Pirata, gracias a su sushi nigiri y uramaki de anguila al estilo de la casa.

El tercer puesto, «Mandil de Bronce», correspondió al bar Pardal, con una anguila crocante con un toque de caña tostada y salsa de pimientos de Padrón.

El premio del jurado fue también para el bar O Pontellón, que revalidó el título del año pasado, por lo que su pincho será la tapa oficial que podrá degustarse en la fiesta de la anguila y la caña de 2026, al igual que lo fue ayer.

Pero la ruta de tapas tiene otros ganadores, como son algunos de los clientes que participaron en la votación y ahora se llevan vales de compra de 30 euros para gastar en el comercio local.

Una de las imágenes que deja la fiesta de la anguila y el aguardiente de Valga. / Concello de Valga

Inés Nieves Vieites, Estefanía Alonso Roger, Ramón Lagoa Jamardo, Valentina Ferro Castaño, Cruz Lage Gómez, Sheila Varela Rodríguez, José Ángel González Castaño, Beatriz Barreiro Sumay, Vanessa Escariz Jamardo y Vanesa Buján Gómez son los agraciados.

Embelecer Valga

Otro de los concursos destacados fue el Embelecer Valga, que premia a los grupos de vecinos que mejoran el espacio en el que viven.

El ganador (300 euros) fue el equipo de Raxoi, por la recuperación de una zona de juegos infantiles, mientras que los de San Miguel se llevaron 200 por recuperar su fuente y el tercer clasificado (100 euros) fue el grupo de Campaña, por la creación de un local para actividades socioculturales.

A mayores se dieron 500 euros a la comisión de Vilar, por los trabajos de conservación y embellecimiento del parque, 300 euros a la de A Canle, por la conservación del parque de la aldea y 200 euros a Barro, por instalar una cubierta, un asador y un fregadero de piedra en su parque.

Decir también que Bárbara Rey Bragaña se llevó 150 euros como ganadora del concurso para elegir el cartel anunciador de la fiesta. A Lois Tasende Gómez correspondieron 100 euros y Ángeles Garrido Comparada se llevó 75.

El ganador del Anguía Chef fue Jorge Oliveira Riveiro, con un espeto de anguila bañado en jarabe de caña tostada y menta.