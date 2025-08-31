Rozalén, la guinda a un verano de «alegría y momentos inolvidables»

Tras su paso por el Festival de la Luz, en Boimorto, y antes de actuar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Picasent (Valencia), Madrid, Gran Canaria, La Manga del Mar Menor y Palma de Mallorca, que son sus próximas citas confirmadas, Rozalén se ha dejado caer de nuevo por Arousa.

En su afán por «exprimir la vida» y seguir disfrutando de un verano que le está «regalando momentos inolvidables llenos de alegría», volvió a recalar en El Náutico, una sala de conciertos en vivo que visita con frecuencia y se asienta en la playa de A Barrosa, en San Vicente de O Grove.

Lo hizo esta tarde, con una sesión vermú iniciada a eso de las 13.20 horas de esas que dejan huella y que, en cierto modo, ha servido para poner el broche de oro a un verano también lleno de esos momentos inolvidables en el Ayuntamiento de O Grove y el conjunto de la comarca de O Salnés, al menos desde un punto de vista turístico y sociocultural.

Público viendo el concierto desde la playa de A Barrosa. / Pedro Mina

La presencia de la cantante y compositora albaceteña en tierras mecas no es nada nuevo, pero esta vez había despertado una expectación mayor tanto en la comarca como en toda Galicia.

Un secreto a voces

Sobre todo después de que FARO DE VIGO diera a conocer que la propia Rozalén había desvelado en sus redes sociales que estaría en el local de copas grovense, cuyo propietario, Miguel de la Cierva, mantiene en absoluto secreto la identidad de los artistas invitados a sus conciertos.

Sin quererlo, Rozalén estropeó la que iba a ser una sorpresa para unos pocos. Aunque también es cierto que, al hacerlo, alegró el lluvioso finde a otros muchos admiradores, que no dudaron en desafiar las tormentas registradas de forma intermitente en la comunidad para zambullirse en el mar en calma que supone cada actuación de Rozalén.

Una experiencia que se puede disfrutar también, aunque no con las mismas sensaciones, sin necesidad de pagar entrada para acceder a El Náutico, ya que las instalaciones reúnen las características de un chiringuito de playa, de ahí que el sonido se propague hacia la zona de baño de A Barrosa y el paseo marítimo que avanza desde Pedras Negras hacia la batería militar de Con Negro.

La actuación de Rozalén en El Náutico. / Pedro Mina

Dos graderíos naturales que suelen llenarse hasta la bandera con algunos de los más grandes de la música, como sucede con Pablo Leiva, Iván Ferreiro, Coque Malla y otros grandes de la música habituales de El Náutico cada vez que se suben a su escenario para divertirse y hacer disfrutar a sus fans.

Como se divirtieron los que en este balcón con vistas al Atlántico y Ons escucharon hoy algunos de los éxitos de siempre de María de los Ángeles del Carmelo Rozalén Ortuño.

Al igual que vibraron con composiciones de su último y emotivo trabajo: «Rozalén por Chavela», en el que se incluyen temas como «Paloma Negra» y clásicos como «Luz de Luna», «La Llorona» y «Macorina».