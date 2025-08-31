Ribadumia vuelve a rendir un merecido homenaje a todos sus mayores

Ribadumia volvió a rendir un más que merecido homenaje a sus mayores. Treinta años lleva esta fiesta en marcha, con epicentro en la Carballeira, aunque ayer tuvieran que desplazarse al pabellón de Barrantes ante la amenaza de lluvia. En la Xuntanza participaron unos 300 comensales de todo el municipio en una jornada de confraternización y de emotivos recuerdos. El precio para participar era de tan solo 10 euros para las personas empadronadas en Ribadumia y de 30 para aquellas que no lo estaban, ya que el evento también acostumbra a reunir a muchas personas foráneas.

El evento arrancó con una misa, previa al tradicional «Xantar», que protagonizó gran parte de la jornada y en la que participaron varios representantes municipales, como el propio alcalde, David Castro, o el diputado provincial Javier Tourís. Tras la velada, llegó el momento de la diversión, con la organización de un bingo sorpresa que sería sustituido, posteriormente, por una gran velada de baile con «La sintonía de tu vida».

Ribadumia lleva ya tres décadas homenajeando a las personas de mayor edad, convirtiendo los últimos días de verano en unas jornadas para recordar y disfrutar por parte de aquellos