Retomarán el reparto comarcal de composteros tras la vendimia

La nueva campaña del servicio comarcal de compostaje individual hará un parón durante los días de la vendimia, así que las charlas se retomarán hacia mediados de septiembre en Meis y Meaño.

En Cambados, que es el otro Concello con este servicio mancomunado, ya estuvieron esta semana explicando el funcionamiento de este sistema de reciclaje de la basura orgánica dirigido a casas con huerto o jardín.

También se dieron las primeras en Meaño y, cabe recordar, que va incluida la entrega de un compostero de manera gratuita. En esta campaña hay 881 para su distribución.

En cuanto a las próximas citas, en Meis tendrán lugar del 15 al 19 de septiembre, en los centros culturales y sociales de Paradela, O Mosteiro (multiusos), San Lorenzo, A Armenteira y San Salvador, por este orden.

Las que restan en Meaño serán los días 15 y 16, en los centros culturales de Xil y Covas. En ambos casos, habrá horario de mañana y tarde (10.30 y 17.30 horas) para facilitar la asistencia.

Los interesados en recibir más información también pueden contactar con el mestre composteiro que se gestiona a través de la Mancomunidade do Salnés en el correo compostaxe@osalnes.com o el teléfono 605 612 803.