Promueven dos cursos sobre competencias digitales
El gobierno local explica que son gratuitos y se impartirán on line
Lo vilagarcianos están llamados a participar en dos cursos gratuitos on line y tutorizados que se centran en las competencias digitales intermedias y tienen una duración de ocho semanas, con horarios adaptables a las necesidades de cada alumno.
Certificado
El departamento de Emprego del Concello de Vilagarcía indica que los participantes obtendrán un diploma oficial emitido por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) «con el que presentarse a los exámenes de Certificación Galega de Competencias Dixitais (Comdix) de la Xunta».
Una certificación con un periodo de validez de cinco años que, dicho sea de paso, «sirve para demostrar ante cualquier institución o empresario el nivel de manejo de las tecnologías».
Se trata de «un programa enfocado a proporcionar a la ciudadanía las competencias necesarias para desarrollarse plenamente en el mundo digital».
Desde Ravella añaden que «el temario incluye actividades prácticas, material complementario y contenidos formativos relacionados con la realización de trámites ante la Administración pública, gestión de redes sociales, herramientas de seguridad, aplicaciones para conocer el mercado laboral y la obtención de habilidades para el uso de nuevas tecnologías».
