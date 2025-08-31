Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un partido reivindicativo en tierras vikingas

Insisten en pedir mejoras para el centro de salud

Los jugadores con las pancartas.

Los jugadores con las pancartas. / FdV

M.M.

Catoira

El Club Veteranos de Fútbol de Catoira y el Emboscada de Pontevedra se enfrentaron en el campo de As Lombas en un partido que tuvo tintes reivindicativos.

Los jugadores portaron pancartas en defensa de la sanidad pública y la calidad del servicio en el centro médico de la localidad vikinga, dando así continuidad a la reivindicación que plantean los vecinos desde hace semanas.

TEMAS

