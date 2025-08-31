Un partido reivindicativo en tierras vikingas
Insisten en pedir mejoras para el centro de salud
M.M.
Catoira
El Club Veteranos de Fútbol de Catoira y el Emboscada de Pontevedra se enfrentaron en el campo de As Lombas en un partido que tuvo tintes reivindicativos.
Los jugadores portaron pancartas en defensa de la sanidad pública y la calidad del servicio en el centro médico de la localidad vikinga, dando así continuidad a la reivindicación que plantean los vecinos desde hace semanas.
