Un partido reivindicativo en tierras vikingas

El Club Veteranos de Fútbol de Catoira y el Emboscada de Pontevedra se enfrentaron en el campo de As Lombas en un partido que tuvo tintes reivindicativos.

Los jugadores portaron pancartas en defensa de la sanidad pública y la calidad del servicio en el centro médico de la localidad vikinga, dando así continuidad a la reivindicación que plantean los vecinos desde hace semanas.