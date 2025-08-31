El partido benéfico de Castrelo recauda alrededor de 1.500 euros

Castrelo (Cambados) acoge esta tarde un partido de fútbol solidario a beneficio de la asociación gallega de personas transplantadas de médula ósea.

Una cita que es también un homenaje a uno de sus vecinos, Martín González, «Cespri», que está recibiendo tratamiento contra la leucemia y que da nombre al trofeo, promovido por la asociación Aires Novos de Castrelo.

Dicen los organizadores que sistieron alrededor de 500 peronas, lo cual, sumado a lo que se recaude con la hucha habilitada al efecto, puede sumar alrededor de 1.500 euros.