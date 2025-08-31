Somos organiza las primeras jornadas sobre municipalismo

Somos Ribadumia organiza el próximo 4 de octubre, un encuentro de carácter técnico, formativo y de debate enmarcadas dentro de su proyecto de confederación del municipalismo, iniciado formalmente el pasado febrero con el nacimiento de Agora Galicia.

El encuentro estará dirigido por el edil Sergio Soutelo y por la concejala en Cambados Noelia Gómez. Estará dirigido a formaciones municipalistas y tendrá un carácter técnico y formativo, con cuatro bloques fundamentales: derechos fundamentales de los cargos públicos; economía Local, donde se abordarán dos partes diferenciadas de como se abordan las cuentas de un municipio; y estrategias políticas y de gestión. Eso será por la mañana, ya que por la tarde, se abrirá un debate, moderado por Noelia Gómez, en torno a la degradación de los funcionamientos democráticos en los concellos.

Con esta iniciativa, Somos profundiza en su apuesta por «el enfoque útil para la ciudadanía de la acción política, una visión compartida con el resto del municipalismo.