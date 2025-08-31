Somos organiza las primeras jornadas sobre municipalismo
Somos Ribadumia organiza el próximo 4 de octubre, un encuentro de carácter técnico, formativo y de debate enmarcadas dentro de su proyecto de confederación del municipalismo, iniciado formalmente el pasado febrero con el nacimiento de Agora Galicia.
El encuentro estará dirigido por el edil Sergio Soutelo y por la concejala en Cambados Noelia Gómez. Estará dirigido a formaciones municipalistas y tendrá un carácter técnico y formativo, con cuatro bloques fundamentales: derechos fundamentales de los cargos públicos; economía Local, donde se abordarán dos partes diferenciadas de como se abordan las cuentas de un municipio; y estrategias políticas y de gestión. Eso será por la mañana, ya que por la tarde, se abrirá un debate, moderado por Noelia Gómez, en torno a la degradación de los funcionamientos democráticos en los concellos.
Con esta iniciativa, Somos profundiza en su apuesta por «el enfoque útil para la ciudadanía de la acción política, una visión compartida con el resto del municipalismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el conductor de un cuadriciclo tras un choque frontolateral en Meis
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Los jóvenes se convierten en los grandes protagonistas del arranque de vendimia