Ocho aprendices participan en la remodelación de la Escuela Taller
hugo de dios
Los aprendices que están participando en el Obradoiro de Emprego juvenil de los Ayuntamientos de Valga, Moraña y Portas siguen realizando obras.
En las últimas jornadas dieron un empujón al acondicionamiento del edificio de la Escuela Taller de Valga, un proyecto en el que vienen trabajando desde el comienzo de su formación.
En concreto, son ocho alumnos de albañilería los que están realizando esta actuación, que ahora mismo incorpora una fase de actuación exterior, para el arreglo de la fachada.
Esta etapa incluye la retirada de canalones deteriorados y el tratamiento de paredes para reparar hendiduras.
Además, también están llevando a cabo la limpieza con máquina hidrolimpiadora para su posterior pintado.
