O Salnés licita la «guía» para la transformación digital del destino turístico
Consultoras de Madrid, Barcelona y Vigo se postulan para el contrato de 28.000 euros
La Mancomunidade do Salnés está en fase de contratación de una consultoría técnica externa para ejecutar y controlar el desarrollo del proyecto de destinos inteligentes para el que ha recibido un millón de euros de la secretaría estatal Segittur.
Un total de cuatro sociedades han presentado ofertas a este contrato, que ha salido por un precio de 28.000 euros. Se trata de empresas de Madrid, Barcelona o Vigo especialistas en procesos de transformación corporativa e innovadora.
Cabe recordar que el proyecto subvencionado se llama «DTI Salnés: Nodo de Integración PID y análisis de datos turísticos». El núcleo del proyecto es la creación de un nodo de integración entre la plataforma digital de O Salnés y la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). Se trata de un espacio digital común que ofrecerá soluciones para organizar, analizar y mejorar el funcionamiento de los destinos turísticos y que pone en marcha la Secretaría de Estado de Turismo.
Detalles
«Permitirá la interoperabilidad de datos y una toma de decisiones más eficaz», explicaron sus responsables en su día. Así, prevé el despliegue de 22 módulos tecnológicos, catorce de ellos directamente integrados con esta PID, y ocho opcionales que incluyen la digitalización del ciclo del agua, el análisis del impacto económico o herramientas para fomentar la colaboración público-privada e implantar un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), que permitirá conocer mejor su comportamiento, entre otras cuestiones.
