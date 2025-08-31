Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Salnés licita la «guía» para la transformación digital del destino turístico

Consultoras de Madrid, Barcelona y Vigo se postulan para el contrato de 28.000 euros

Un pleno de la Mancomunidade do Salnés. | Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

La Mancomunidade do Salnés está en fase de contratación de una consultoría técnica externa para ejecutar y controlar el desarrollo del proyecto de destinos inteligentes para el que ha recibido un millón de euros de la secretaría estatal Segittur.

Un total de cuatro sociedades han presentado ofertas a este contrato, que ha salido por un precio de 28.000 euros. Se trata de empresas de Madrid, Barcelona o Vigo especialistas en procesos de transformación corporativa e innovadora.

Cabe recordar que el proyecto subvencionado se llama «DTI Salnés: Nodo de Integración PID y análisis de datos turísticos». El núcleo del proyecto es la creación de un nodo de integración entre la plataforma digital de O Salnés y la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). Se trata de un espacio digital común que ofrecerá soluciones para organizar, analizar y mejorar el funcionamiento de los destinos turísticos y que pone en marcha la Secretaría de Estado de Turismo.

Detalles

«Permitirá la interoperabilidad de datos y una toma de decisiones más eficaz», explicaron sus responsables en su día. Así, prevé el despliegue de 22 módulos tecnológicos, catorce de ellos directamente integrados con esta PID, y ocho opcionales que incluyen la digitalización del ciclo del agua, el análisis del impacto económico o herramientas para fomentar la colaboración público-privada e implantar un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), que permitirá conocer mejor su comportamiento, entre otras cuestiones.

