O Salnés analizará con Mobilidade los problemas de transporte público

Viajar en transporte público a través de la comarca de O Salnés no resulta sencillo, especialmente si se reside en alguna de las zonas más interiores de la misma. Solucionar esa situación en una de las comarcas más turísticas de Galicia no está siendo sencillo y es algo que el actual presidente de la Mancomunidade, David Castro, quiere abordar en el futuro, analizando todas las casuísticas que se registran en cada uno de los nueve concellos que componen la comarca.

El presidente del ente y alcalde de Ribadumia reconoce que «para los concellos, especialmente para los más pequeños, es importante que pueda existir una comunicación interna por eso lo tenemos encima de la mesa y esperamos mantener un encuentro con Mobilidade para poner todos los problemas y casuísticas que tiene el transporte público para intentar dar con una solución». También incide Castro en la necesidad de analizar la cuestión económica que complicó la mejora del servicio en O Salnés durante la redacción y aplicación del Plan de Transporte de la Xunta.

En este caso, Castro entiende que los concellos que componen la comarca «tenemos mucho que decir y que aportar, mirar hacia nuestro interior y ver cuales son las necesidades reales que tenemos y, si son necesarias, acometer inversiones de futuro que no queden obsoletas».

El debate por el modelo de transporte público que necesitaba la comarca de O Salnés ya vivió su momento álgido hace casi una década, con Gonzalo Durán como presidente de la Mancomunidade. Por aquel entonces, dos eran los planteamientos que se ponían encima de la mesa. El primero de ellos era liderado desde Vilagarcía, donde se planteaba la creación de una estación nodal en la ciudad que sirviese de elemento vertebrador del transporte público en la comarca, similar a las áreas metropolitanas que se crearon en ciudades como Pontevedra o Santiago.

Sin embargo, esa propuesta no satisfacía al presidente de la Mancomunidade, que abogaba por poner en marcha iniciativas similares a la que existe en Vilanova pero coordinándose entre todos los concellos para que fuese efectiva a la hora de captar usuarios.

David Castro reconoce que la propuesta vilanovesa es algo que le convence, sobre todo, tras analizar su funcionamiento, ya que garantiza que todos los vecinos del municipio tengan acceso a un servicio básico como es el Hospital do Salnés y al casco urbano del municipio. «Es una opción a estudiar, porque la iniciativa que lleva años implantada en Vilanova está ofreciendo muy buenos resultados para su rural, y podría funcionar también en otros puntos de características similares, pienso que Vilanova está siendo un ejmplo de comunicación interna», explica Castro.