A Illa se moviliza por mar y tierra contra el genocidio en Gaza

Unas 300 personas participaron ayer en la marcha por el puente de A Illa y por mar contra el genocidio que se está perpetrando en Gaza y en apoyo a la flotilla Sumud Global que partirá hacia Palestina en los próximos días para llevar ayuda humanitaria. Organizada por la Escola de Navegación Tradicional de A Illa, en colaboración con Global Movement to Gaza, los participantes en la movilización se concentraron sobre las 11.30 horas en las inmediaciones de la sede de la ENT, ubicada en la playa de A Canteira.

Un momento de la marcha en favor de Palestina. / Pedro Mina

Al mismo tiempo cinco embarcaciones partían desde el muelle de Cabodeiropara participar en la marcha reivindicativa. Eran el galeón «Rei do Mar», la xeiteira «Nova Mariña», «Maridaxe» (un antiguo barco de batea reacondicionado a vela), el «Chasula» y la «Irmandiña» de O Grove. Todos ellos lucían en sus mástiles la bandera palestina. Barcos y caminantes se encontraron en el centro del puente de A Illa donde desplegaron banderas y reclamaron que se detenga, de una vez por todas, el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Es la segunda ocasión en la que las embarcaciones tradicionales muestran su solidaridad con Gaza. La anterior fue el pasado 17 de agosto.

En esa movilización participó el representante de la plataforma Alberte Pagán, que la definió como «muy emotiva». Desde la plataforma insisten en la función de estas movilizaciones como respuesta a la «inacción» de los gobiernos. «Esta es una movilización social y popular que cumple la función que no cumplen los gobiernos a la hora de sancionar a Israel o a la hora de parar el genocidio», relata Pagán.

Ante los antecedentes que han sufrido otras flotillas que se han acercado a Gaza para llevar ayuda humanitaria, Pagán pide a los gobiernos y a la sociedad civil realizar un «seguimiento» de las embarcaciones y que no se «pierden de vista» para evitar cualquier «desgracia».