Educación invirtió más de 10,5 millones en mejorar los centros escolares de O Salnés

Se puso en marcha en 2021 y ha supuesto una inversión de más de 10,5 millones de euros en la mejora de los centros escolares de la comarca de O Salnés. El Plan Nova Arquitectura Pedagóxica de la Consellería de Educación, del que ayer sacó pecho el titular de Educación, Román Rodríguez, afronta sus últimos coletazos con la mayor parte de las obras finalizadas, en marcha o ya licitadas para modernizar la red de centros escolares que existe en la comarca de O Salnés. Esta programación de obras, explican desde la Consellería, incluye tanto obras de mejora y rehabilitación, como la construcción y ampliación de centros, pero también las pequeñas y medianas obras de verano, agrupadas en otro plan, el Ben Estar, de bienestar y accesibilidad en la escuela.

La Consellería ha realizado 23 intervenciones en la comarca de mayor o menor calado. La más importante, tanto por volumen de la obra como por la inversión es la que se está realizando en estos momentos en el CIFP Fontecarmoa, una actuación que supone la ampliación de un centro puntero en la Formación Profesional que se estaba quedando obsoleto y en la que se han invertido 3,7 millones de euros. El objetivo es que estas obras puedan estar listas a principio de este curso y reducir al mínimo la convivencia entre los trabajos y la actividad lectiva.

La siguiente obra en volumen e inversión es la que se va a acometer en el CEIP Rosalía de Castro, que se ha licitado esta misma semana por un montante aproximado de 1,7 millones de euros. En el centro del casco urbano grovense se van a acometer obras para incrementar el número de aulas de infantil y primaria, creación de otras de desdoble, reorganizar toda la zona de despachos y administración así como la creación de un nuevo edificio para albergar un comedor, gimnasio, aula polivalente o un espacio para la Anpa. Esta última actuación se acometerá en el espacio que ocupan las antiguas viviendas de los profesores. Lo más probable es que la obra comience a ejecutarse en 2026.

Otra de las grandes inversiones en la comarca es la que ya se está desarrollando en el CEIP San Tomé de Cambados. La inversión en esta actuación ronda el millón de euros y tiene como principal objetivo ampliar y reorganizar los espacios, así como mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Las obras se iniciaron hace apenas una semana y tendrán una duración aproximada de unos ocho meses.

También de importancia son las que se están realizando en el CEIP Plurilingüe Arealonga, una ampliación de 712.000 euros, o el CEIP Plurilingüe de Sestelo Baión, donde se han destinado 630.000 euros a la construcción de un espacio para gimnasio y para urbanizar todo el patio. Además de estas obras, la Consellería tiene comprometida una actuación en el CEIP Conmeniño de O Grove, que supondrá la inversión de 450.000 euros y consistirá la rehabilitación integral para mejorar la eficiencia energética.

Las obras también se han desarollado en el IES Francisco Asorey, CPI Progreso, As Bizocas, Monte da Vila, As Covas, Coirón, Julia Becerra Malvar, O Carril, Vilaxoán, CEE de Vilagarcía, Castro Alobre, Viñagrande, San Roque y Armando Cotarelo Valledor.