La cubierta de Burgáns está podrida y su arreglo, en suspenso

La cubierta del campo de fútbol de Burgáns, en Cambados, va camino de pasar otro invierno en mal estado. El proyecto previsto está en suspenso porque el estado de las vigas es peor de lo contemplado y excede las actuaciones previstas materialmente y sobre todo económicamente.

Los trabajos se adjudicaron en marzo a una empresa por un precio de 65.000 euros e incluso se había ofrecido a ejecutar las obras a mayores planteadas y que daban más puntos en la licitación. Sin embargo, en el momento en que se iba a proceder a lo que, fundamentalmente era el cambio de las chapas y un lavado de cara en la estructura, se comprobó que las vigas «está podridas, no valen».

Así lo reconoce el propio concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, quien no descarta la rescisión del contrato y la modificación del proyecto para hacer una reforma en condiciones, pero eso va a incrementar el precio de manera importante, así que el dinero disponible ahora es insuficiente.

Cabe recordar que se trata de una aportación del Plan + Provincia 2024 y que si el Concello quiere cobrar, el proyecto debería estar terminado en diciembre de este año y justificado en marzo de 2026.

Así que se viene otro problema, pues o pide un cambio de destino del dinero o puede que no lo reciba, perdiéndose una inversión en la localidad. Es un caso similar al conocido esta semana con la cubierta del pabellón de O Pombal: el Ayuntamiento está maniobrando para que los 87.000 euros concedidos de otro fondo de la Diputación se puedan destinar a otra cuestión porque no será dueño de los terrenos hasta dentro de unos meses.

Abal Varela indica que tomarán la decisión próximamente y señala que se trata de un proyecto heredado, pero la memoria data del año pasado. Si bien es cierto que mientras el edil no se incorporó a su puesto, la concejala de Deportes, Noelia Gómez, estuvo llevando la voz cantante, conocedora de la situación del tejado del graderío. Y es que presenta un serio riesgo de desprendimiento de chapas los días de fuerte viento y, de hecho, en febrero del año pasado se suspendió un partido para no tentar a la suerte.

Igual desde hace 34 años

El caso es que el proyecto recogía la limpieza y saneamiento de las vigas y correas, además de la aplicación de un tratamiento y pintura anticorrosiva, así como la sustitución de aquellos elementos estructurales que presentasen un estado de deterioro no admisible para el uso y se hace referencia más bien a las chapas.

El campo de Burgáns, que está ubicado en la parroquia de Vilariño, data de 1991, es decir, tiene 34 años de antigüedad y, según la documentación municipal, «no consta que se hayan ejecutado ninguna obra de mantenimiento o conservación en las gradas ni en la cubierta de las mismas. Por tanto, se justifican las obras por la necesidad y obligación de mantener en perfecto estado estético y funcional los elementos estructurales que soportan la cubierta y la propia cubierta».