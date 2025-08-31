El boom de la construcción se modera en Arousa al disminuir las licencias

El bum de la construcción nueva se ha moderado durante los últimos meses en O Salnés, a tenor de los datos de concesión de licencias en los municipios arousanos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Así, los nueve Ayuntamientos de la comarca concedieron entre enero y mayo de este año 96 permisos para obra nueva, el dato más bajo de este periodo desde el año 2021.

La construcción asistió desde principios de la presente década a un nuevo auge, hasta el punto que desde algunos ámbitos se llegó a hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, como la que explotó tras la recesión de 2008.

No obstante, al menos en el caso de los concellos arousanos, esto no es así. En los cinco primeros meses de 2020, se concedieron 72 licencias, teniendo en cuenta que el COVID paralizó aquel año la economía y buena parte de la actividad administrativa.

Autoridades de la Xunta y el Concello, en el solar de Marxión en el que se va a edificar. / Iñaki Abella

Al año siguiente, siempre tomando como referencia el periodo temporal de enero a mayo, se otorgaron 97 permisos entre los nueve concellos. Al año siguiente, ya fueron 111; en 2023, la cifra volvió a subir, en esta ocasión hasta las 116 licencias.

Pero a partir de entonces, bajó. En los cinco primeros meses de 2024, los Concellos aprobaron 98 expedientes para la construcción de edificios, casas o locales comerciales e industriales, y en el actual ejercicio, ese número ha vuelto a disminuir, para quedar en 96.

Sanxenxo y Vilagarcía

Los dos municipios con más actividad en la construcción son Sanxenxo y Vilagarcía. En el primer caso, entre enero y mayo se aprobaron 35 expedientes, lo que supone el segundo mejor dato de la década, solo superado por las 53 licencias de 2023.

Mientras, en Vilagarcía, de Ravella salieron en los cinco primeros meses de este ejercicio 21 autorizaciones para la construcción de edificios. Esta cifra está por debajo de las 31 licencias de 2020 y de las 23 de la primera mitad de 2022.

En O Grove no se concedió ningún permiso entre eneroy mayo de este 2025

La actividad es mucho más moderada en los demás municipios arousanos, hasta el extremo de que en lo que va de año hay localidades donde no se concedió ni una sola licencia para construcciones nuevas, como es el caso de O Grove, o solo se dieron dos en cinco meses, como sucedió en el Concello de Ribadumia.

En Cambados, suman por ahora, y según los datos publicados por el IGE, ocho licencias; en A Illa y Meis, los Concellos otorgaron cinco, respectivamente; en Meaño, fueron seis, y en Vilanova, hasta mayo se habían aprobado 14 expedientes, lo que supone el tercer mejor dato de toda la comarca, solo superado por los de Vilagarcía y, especialmente, Sanxenxo.

Falta de personal

El sector de la construcción tiene mucho trabajo en O Salnés, y eso se traduce en las largas esperas que han de hacer aquellos que necesitan contratar una empresa de este ramo. Pero esta situación dulce para las empresas no está exenta de graves problemas estructurales, que frenan el ritmo de las obras y dificultan su labor: uno de los más graves es la falta de trabajadores cualificados y de relevo generacional, pues gran parte de las plantillas de las empresas de la construcción están formadas en la actualidad por personas que están cerca de la edad de jubilación.

El vilagarciano Manuel Rañó, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), apuntó en su momento que «hay empresas a las que les pides presupuesto para un proyecto y tardan dos o tres meses en contestar. Además, hasta un año después no se ejecuta nada. Eso está pasando a diario en el sector». Otro problema que atenaza al sector es el constante encarecimiento tanto de la mano de la obra como de los materiales y de los servicios de las empresas auxiliares, lo que dispara a su vez el precio final de los inmuebles.

Promociones en Vilagarcía

A lo largo de los últimos meses se pusieron en marcha en Vilagarcía hasta media docena de promociones nuevas, en puntos como As Carolinas, A Escardia, Rodrigo de Mendoza, Bosque de Desamparados o la avenida de Cambados.

En As Carolinas, la inmobiliaria Leiro levantará 40 viviendas en un solar situado en una de las principales entradas a Vilagarcía. Se trata de pisos de una a tres habitaciones, con precios de salida desde 135.000 euros.

En la avenida de Cambados, Alcom construirá un edificio singular, pues tendrá una piscina y una zona «chill out» en una azotea de 600 metros cuadrados. El proyecto contempla 39 viviendas, de entre 60 y 180 metros cuadrados. En la página web de la empresa se publicita por ejemplo un ático por 315.000 euros. En A Escardia, la firma compostelana Promociones Julio Rey está levantando un edificio de medio centenar de pisos, y a mayores, ha comprado otra parcela para construir 40 pisos más, de entre dos y tres habitaciones.

En Bosque de Desamparados, Promociones Barreiro Pérez va a construir un bloque de 27 viviendas, de las cuales seis serán de protección oficial. A estas promociones, podría sumarse a medio plazo una nueva de Valiñas en la esquina de Rodrigo de Mendoza con Ramón Cabanillas, una vez se ha aprobado el estudio de detalle.

Proyectos públicos

También están en marcha dos proyectos de promoción pública, uno en Marxión (el Ayuntamiento ya cedió una parcela a la Xunta de Galicia) y otro en As Carolinas, donde la intención del gobierno gallego es levantar 300 viviendas de protección oficial.

De estas dos iniciativas, la que va más avanzada es la de Marxión, y la promoción constará de una decena de viviendas.