El BNG denuncia la tardanza en la ejecución de los tanques de tormenta

El BNG de Vilagarcía carga contra la Xunta por el supuesto retraso acumulado en la ejecución de los tanques de tormentas que instala a la altura de Fexdega y la plaza de abastos, tratando de mejorar el saneamiento municipal y reducir el riesgo de inundaciones y/o desbordamiento del río O Con.

Dicen los nacionalistas que en Augas de Galicia «presumieron hace un año de que la obra avanzaba a buen ritmo, pero los plazos no se cumplieron y la obra acumula un retraso considerable».

Aducen en el grupo de la oposición que se habían planificado dos años de trabajos, y que estos comenzaron en marzo de 2023, por lo que se acumularía una tardanza de cinco meses en una obra valorada en 10 millones de euros llamada a acabar con los vertidos en el cauce fluvial de O Con.

La preocupación del BNG radica en las molestias que al parecer sufren los vecinos, pero también en la ocupación de las zonas de aparcamiento que existían antes de la ocupación de las parcelas para instalar en ellas los tanques de tormentas.

En resumen, que el BNG se muestra molesto con la Xunta de Galicia y le exige «la inmediata finalización de los dos tanques, así como el arreglo del terreno situado sobre las zanjas abiertas en su momento» para la conducción de las canalizaciones subterráneas.