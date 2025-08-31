El BNG denuncia la tardanza en la ejecución de los tanques de tormenta
Es una obra que asumió la Xunta para mejorar el saneamiento municipal y evitar inundaciones
El BNG de Vilagarcía carga contra la Xunta por el supuesto retraso acumulado en la ejecución de los tanques de tormentas que instala a la altura de Fexdega y la plaza de abastos, tratando de mejorar el saneamiento municipal y reducir el riesgo de inundaciones y/o desbordamiento del río O Con.
Dicen los nacionalistas que en Augas de Galicia «presumieron hace un año de que la obra avanzaba a buen ritmo, pero los plazos no se cumplieron y la obra acumula un retraso considerable».
Aducen en el grupo de la oposición que se habían planificado dos años de trabajos, y que estos comenzaron en marzo de 2023, por lo que se acumularía una tardanza de cinco meses en una obra valorada en 10 millones de euros llamada a acabar con los vertidos en el cauce fluvial de O Con.
La preocupación del BNG radica en las molestias que al parecer sufren los vecinos, pero también en la ocupación de las zonas de aparcamiento que existían antes de la ocupación de las parcelas para instalar en ellas los tanques de tormentas.
En resumen, que el BNG se muestra molesto con la Xunta de Galicia y le exige «la inmediata finalización de los dos tanques, así como el arreglo del terreno situado sobre las zanjas abiertas en su momento» para la conducción de las canalizaciones subterráneas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el conductor de un cuadriciclo tras un choque frontolateral en Meis
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Los jóvenes se convierten en los grandes protagonistas del arranque de vendimia