El Aula CeMIT continúa sumando mejoras técnicas

El aula CeMIT de Valga continúa incorporando equipamiento tecnológico para adaptarse a las nuevas necesidades que van surgiendo. Sobre todo, para cubrir las nuevas actividades que se ofrecen a través de las diferentes actividades, cursos y talleres que se imparten a distintos sectores poblacionales.

Esta semana, los técnicos de la Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica (Amtega) instalaron una pantalla interactiva táctil en la que se puede proyectar la pantalla del ordenador del docente para facilitar el aprendizaje por parte del alumnado.

Además, funciona como pizarra digital, por lo que es posible escribir o marcar sobre la imagen que se está proyectando. Se acompaña de otros materiales, como un teclado inalámbrico, mando a distancia, dos lápices táctiles y un kit de limpieza.