Arosa: «A Illa no está solo para hacer footing, también necesita obras»

Ante la escasa perspectiva de que Portos de Galicia rehabilite el paseo marítimo de O Cantiño, el alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, va a solicitar una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reactivar un proyecto que considera «fundamental» para el futuro del municipio, sobre todo, porque ayudaría a paliar la escasez de estacionamiento que existe en el casco urbano y recuperaría una infraestructura que se encuentra obsoleta y que lleva muchos años dando problemas.

Arosa asegura que «A Illa no está solo para hacer ‘footing’ los domingos, sino que necesita inversiones en obras importantes como es el caso del paseo marítimo de O Cantiño, que lleva muchos años abandonado por Portos de Galicia y cuyos agujeros, que no son pocos, son la viva imagen de ese abandono». El regidor isleño vuelve a cargar contra la institución que preside José Antonio Álvarez Vidal, a la que acusa de «condenar a A Illa al abandono mientras reparte millones en otros municipios», poniendo de ejemplo lo ocurrido en Viveiro, donde 15 días después de la moción de censura que devolvía la Alcaldía al PP, el ente portuario se comprometía a la construcción de un paseo marítimo, «actuaciones que también han financiado en otros municipios, alguno de ellos en esta comarca».

Sin embargo, en A Illa solo garantizan el mantenimiento, al no tratarse de un espacio con actividad portuaria de carácter profesional, una decisión que Arosa considera «una auténtica falta de respeto a los vecinos de este municipio, ya que significa que Portos solo aparecerá cuando se abra otro agujero más en el paseo, para verter una carretilla de cemento y volver a irse; esa no es una política seria, es abandono y desprecio institucional».

El enfado de Arosa no se limita solo a Portos de Galicia, sino que se extiende también al Partido Popular de A Illa, al que acusa de «callar o incluso reírle las gracias a Portos cuando insultan de esta manera a todos los vecinos de A Illa, siendo cómplices de este maltrato a sus propios vecinos, en cambio, para criticar cualquier mínima decisión del gobierno local, siempre tienen tiempo».

Arosa aguarda que pueda mantener esa reunión con Rueda y que sea receptivo a las necesidades de un municipio que conoce muy bien, ya que «estamos pidiendo una obra clave para nuestro desarrollo y fundamental para el casco urbano que, además, garantizará una imagen adecuada del municipio para cualquiera que nos visite». No en vano, recuerda Arosa, en ese lugar se celebran las sucesivas fiestas gastronómicas que se organizan en el municipio todos los veranos y que «suponen la llegada de miles de personas». No es la primera vez que A Illa y Portos se enfrentan por la situación de O Cantiño, un paseo marítimo que lleva demasiado tiempo dando problemas de hundimientos y mal estado por el impacto de las mareas.