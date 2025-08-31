Álex Iglesias, el chef que llegó a Valga desde Can Roca

La Festa da Anguía e Mostra da Caña do País de Valga no sería lo mismo sin la participación del chef Álex Iglesias. Originario de Lalín, lleva dos años formando parte de la celebración más importante del verano valgués elevando la anguila al próximo nivel.

¿Cómo empezó su relación con la cocina?

Soy de familia hostelera, me crie detrás de una barra. En 2001, mis padres construyeron el restaurante familiar y empecé a pasar los veranos para tener mis primeros sueldos y veía que me gustaba.

¿Qué le llevó a dedicarse profesionalmente a la gastronomía?

A los 18, cuando vinieron las obras del AVE, empecé a trabajar en las oficinas, pero echaba de menos la hostelería y me formé con un ciclo medio y pasé por los restaurantes Martín Berasategui, Mugaritz y Can Roca. Era una época en la que, si querías aprende, era tan fácil como ponerle ganas, todo el mundo te abría las puertas.

Durante el último mes ha realizado varios showcookings en Valga, ¿cómo ha sido la experiencia y la acogida del público?

Muy buena, la verdad. La gente de Valga es súper agradable. Se apuntan a todo. La convocatoria se llenaba en la misma mañana. Se crea un ambiente muy íntimo. Podemos hablar, hacer preguntas y bromas, en un grupo más grande sería más complicado.

¿Qué supone para usted participar en una cita tan importante para el municipio como la Festa da Anguía?

Me parece un orgullo que cuenten conmigo para este trabajo. Para mí es una maravilla a nivel de ego, me parece una pasada. Poner tanta confianza en mí para la fiesta es muy importante. La recepción del año pasado fue muy buena. Cuando recogimos, montamos otra fiesta con lo que sobró.

La anguila no es un producto habitual en todas las cocinas, ¿qué tiene de especial para usted trabajar con ella?

Es un pescado que tiene un sabor muy característico. Además, su textura es muy gelatinosa y te puede gustar más o menos, tiene mucha personalidad. Eso sí, da pie a jugar mucho con ella. En empanada, guiso, ahumada o con recetas asiáticas, es muy atractiva a nivel de elaboraciones.

¿Qué técnicas o recetas recomendaría para apreciar todo su sabor?

Una buena empanada es una pasada. Otra opción que me gusta mucho es, primero, cocerla y, después, desmigarla para hacer tacos con un poco de lima y cilantro. Las más tradicionales son en fabada o, por ejemplo, el año pasado, la hicimos con una ensalada en escabeche y fue de las que más salió.

La caña también la ha utilizado mucho estos días. ¿Qué la hace tan especial?

Lo que la hace diferente a la comercial es la dedicación que tiene. La caña normalmente es un producto de destilaciones más largas. En Valga, las primeras partes y las últimas, que son las peores, se desechan, aprovechando solo la central, que es la buena. Esto hace que mejore sustancialmente el sabor.

¿Cuáles son sus técnicas favoritas para utilizarla en cocina?

En cócteles me decanto por la simpleza. Un mojito de hierbas es espectacular, sencillez absoluta. En cocina me gustan mucho los guisos, soy un «guisandero». Hacérmelo con habas, patatas y un poco de anguila me gusta muchísimo.

¿La anguila debería tener más presencia en la cocina?

No es que esté infravalorada, es que no se conoce. Es algo muy tradicional nuestro, y está desapareciendo por falta de publicidad. En la cocina asiática es de los pescados más valorados. Lo llevan de aquí, las acaban de engordar y hacen sus elaboraciones ahumadas.

¿Cuál es su recuerdo más especial ligado a la fiesta?

Nunca trabajé tanto la anguila como esta temporada. Te permite recursos muy chulos. La organización trabaja muchísimo y se nota que les gusta lo que hacen. Y que se fíen de ti para algo tan importante supone que lo estás haciendo bien, y eso te marca.