Vilanova destina más de 40.000 euros a reparar sus colegios

A una semana de que regresen los escolares a sus colegios, el Concello de Vilanova se afana en la reparación y mantenimiento de los mismos, unas tareas en las que va a invertir más de 40.000 euros y que están siendo ejecutadas por operarios municipales y por empresas que se han contratado a tal efecto.

Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, apuntaba ayer que «nuestra responsabilidad es el mantenimiento de las instalaciones y en eso estamos trabajando, pintando aulas, reparando vallas, colocando nuevas persianas o sustituyendo elementos de los baños entre otras cuestiones». El objetivo, mantiene, es que «los más pequeños se encuentren su colegio en las mejores condiciones posibles para recibir las clases y, por lo avanzado de los trabajos, que se han estado acometiendo durante todo el verano, creemos que así va a ser».

Los que si se van a encontrar con una gran novedad son los alumnos del módulo de infantil del colegio Julio Camba de Vilanova. En su patio exterior se está colocando el cohete que se encontraba en el Xardín Umbrío y que tuvo que ser retirado para la celebración de diferentes eventos. «Los propios niños, en una visita a la Alcaldía, nos habían solicitado que les colocásemos en el patio del colegio una nave espacial, y ahora, van a tener el cohete con el que Tintín fue a la luna, será una sorpresa bonita para muchos de ellos en su regreso a la actividad escolar tras estos meses de vacaciones».