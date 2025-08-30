Último campamento en A Lanzada
Mañana llegan 140 niños más
M.M.
O Grove
Mañana llegarán al centro vacacional de A Lanzada los últimos 140 niños –de 22 localidades de la provincia– participantes en el campamento estival de la Diputación de Pontevedra.
Con este grupo se eleva a 1.540 el número de menores que, en turnos semanales, han pasado por las instalaciones y disfrutado de la gran cantidad de actividades propuestas.
Esta vez son niños de Baiona (4), Bueu (3), Catoira (2), Cerdedo–Cotobade (1), Covelo (1), Gondomar (2), O Grove (1), A Guarda (4), Lalín (1), Marín (1), Mos (1), Oia (1) y Poio (3).
También de Ponte Caldelas (1), Pontevedra (14), O Porriño (2), Redondela (5), O Rosal (2), Tui (1), Vigo (87), Vilagarcía de Arousa (1) y Vilanova de Arousa (2).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece el conductor de un cuadriciclo tras un choque frontolateral en Meis
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Los jóvenes se convierten en los grandes protagonistas del arranque de vendimia