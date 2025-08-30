Último campamento en A Lanzada

Mañana llegarán al centro vacacional de A Lanzada los últimos 140 niños –de 22 localidades de la provincia– participantes en el campamento estival de la Diputación de Pontevedra.

Con este grupo se eleva a 1.540 el número de menores que, en turnos semanales, han pasado por las instalaciones y disfrutado de la gran cantidad de actividades propuestas.

Esta vez son niños de Baiona (4), Bueu (3), Catoira (2), Cerdedo–Cotobade (1), Covelo (1), Gondomar (2), O Grove (1), A Guarda (4), Lalín (1), Marín (1), Mos (1), Oia (1) y Poio (3).

También de Ponte Caldelas (1), Pontevedra (14), O Porriño (2), Redondela (5), O Rosal (2), Tui (1), Vigo (87), Vilagarcía de Arousa (1) y Vilanova de Arousa (2).