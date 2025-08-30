El «Super 11» de la ONCE deja 6.000 euros en Pontecesures

El juego «Super 11» de la ONCE ha dejado en Pontecesures un premio de 6.000 euros, en un boleto con dos apuestas que ha sido premiado en la categoría de ocho de nueve.

Ángel Naveira Portas es el vendedor que ha llevado la suerte hasta Pontecesures, desde su punto de venta situado en el número 41 de la calle San Lois.

Se trata de un juego que consiste en elegir entre cinco y once números de los 85 disponibles en la combinación que ofrece la organización.

En el sorteo se extraen veinte de las 85 bolas disponibles para jugar y «el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números elegidos, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos», explican.

El importe mínimo para cada jugada es de un euro y se celebran cinco sorteos cada día, de lunes a domingo.