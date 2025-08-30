El mejor blues comenzó a sonar ayer en el pabellón de Vilanova, a donde se trasladó toda la infraestructura del Vilablues a causa de la lluvia y donde continuará en el día de hoy. Esa primera jornada estuvo marcada por la presencia de la que está considerada como la nueva diva del «soul» europeo, la londinense hija de padres jamaicanos Shirley Davis, que se subió al escenario de Vilanova junto a la banda The Silverbacks. No fue la única atracción de la jornada, ya que Los Deltonos, el trío liderado por Hendrik Rover, hizo sonar su blues y rock en todo su esplendor. A mayores, la jornada de ayer dejó la participación del guitarrista compostelano Adrián Costa, Mad Martin Trío, Los Pontiaks y The Blues Moonshiners.

Shirley Davis y los Deltonos dejan su pegada en Vilanova

La actividad del Vilablues regresa hoy, centralizándose también en el pabellón multiusos, aunque la sesión vermú y el Vilanenos lo harán en el parque da Praza si las condiciones meteorológicas lo permiten. El festival tendrá el lujo de tener en su escenario a Gisele Jackson, una cantante que vivió los últimos tiempos de la era dorada del soul y el funk como corista de Ray Charles. Llegará a Vilanova con el trío barcelonés The Shu Shu’s. En la propuesta de esta jornada también destaca la presencia de Nico Wayne Toussaint, multiintrumentista francés ganador de un sinfín de premios, y de TT Syndicate, banda formada en Oporto que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del rhythm & blues europeo. El cartel de hoy se completa con el dúo catalán The Suitcase Brothers, con Jay Doe & The Blues Preaches y Malabesta.