El sector del vino lo tiene claro: «bendita lluvia»
Bodegueros y viticultores se felicitan por la llegada de las precipitaciones
El agua hidrata la uva, reduce su acidez y aumenta la calidad
En Rías Baixas se han recogido unos 3 millones de kilos
«Es una auténtica bendición». Así se pronuncian viticultores y bodegueros ante la llegada de las lluvias en plena vendimia.
Es cierto que las precipitaciones pueden trastocar los planes a alguna de las bodegas que iniciaron la recogida de la uva desde el pasado fin de semana, pero eso es, en cualquier caso, un mal menor.
«Lo importante es que estas precipitaciones hidratan la uva, reducen la acidez y equilibran todos los parámetros necesarios para que podamos conseguir una cosecha fantástica», esgrimen el sector vitivinicultor.
«Hemos llegado hasta aquí con una uva de gran calidad y la campaña, aunque no lloviera, ya iba a ser buena, pero con esta agua que está cayendo va a ser todavía mucho mejor», apostillan otros participantes en la vendimia.
Incluso algunos de los que la comenzaron hace ya unos días, quienes también sostienen que «esta lluvia es una maravilla».
Aún reconociendo que «altera un poco la programación que habíamos diseñado», pronostican que «todo va a salir a pedir de boca».
También hay bodegueros que aseguran que «no pasa nada aunque llueva unos días; ni siquiera si llueve durante toda la semana que viene».
Y todo porque «la uva está muy sana» y tiempo habrá para introducir en los tanques el fruto de lo que ha sido un ciclo de cultivo casi perfecto.
«A estas alturas ya se habrán recogido alrededor de 3 millones de kilos de uva, por lo que aún queda mucho por delante hasta llegar a los 50 millones que hemos calculado, pero de momento podemos decir que no corren peligro alguno», esgrimen viticultores adscritos a la Denominación de Origen Rías Baixas.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Vendimia 2025: uva ideal para 35 millones de litros de vino de calidad
- A Illa detecta una gran mortandad de almeja babosa en el plan de cría