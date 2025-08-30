El sector del vino lo tiene claro: «bendita lluvia»

«Es una auténtica bendición». Así se pronuncian viticultores y bodegueros ante la llegada de las lluvias en plena vendimia.

Es cierto que las precipitaciones pueden trastocar los planes a alguna de las bodegas que iniciaron la recogida de la uva desde el pasado fin de semana, pero eso es, en cualquier caso, un mal menor.

«Lo importante es que estas precipitaciones hidratan la uva, reducen la acidez y equilibran todos los parámetros necesarios para que podamos conseguir una cosecha fantástica», esgrimen el sector vitivinicultor.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

«Hemos llegado hasta aquí con una uva de gran calidad y la campaña, aunque no lloviera, ya iba a ser buena, pero con esta agua que está cayendo va a ser todavía mucho mejor», apostillan otros participantes en la vendimia.

Incluso algunos de los que la comenzaron hace ya unos días, quienes también sostienen que «esta lluvia es una maravilla».

Aún reconociendo que «altera un poco la programación que habíamos diseñado», pronostican que «todo va a salir a pedir de boca».

La uva se mantiene sana. / Iñaki Abella

También hay bodegueros que aseguran que «no pasa nada aunque llueva unos días; ni siquiera si llueve durante toda la semana que viene».

Y todo porque «la uva está muy sana» y tiempo habrá para introducir en los tanques el fruto de lo que ha sido un ciclo de cultivo casi perfecto.

«A estas alturas ya se habrán recogido alrededor de 3 millones de kilos de uva, por lo que aún queda mucho por delante hasta llegar a los 50 millones que hemos calculado, pero de momento podemos decir que no corren peligro alguno», esgrimen viticultores adscritos a la Denominación de Origen Rías Baixas.