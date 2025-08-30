La rehabilitación de la casa Jaureguízar se eterniza por demoras en Patrimonio

La rehabilitación de la casa Jaureguízar sigue bloqueada en los despachos. Así lo denunciaron ayer la portavoz del gobierno municipal de Vilagarcía, Tania García y la concelleira de Urbanismo, Paola María, en una conferencia de prensa ofrecida ante la propia vivienda.

Según los datos aportados por García Sanmartín y María Mochales, el Concello remitió a Patrimonio el primer expediente sobre Jaureguízar en mayo de 2021, y la ansiada rehabilitación del edificio sigue en punto muerto cuatro años después a la espera del visto bueno de este departamento de la Xunta de Galicia.

«Entendemos que es un problema que se debe a la falta de personal (en Patrimonio), pero no se puede retrasar cuatro años una inversión en un bien municipal», se quejó Tania García.

Paola María añade que este mismo verano hizo gestiones ante Patrimonio para pedirles que agilizasen la respuesta, pero sin éxito. «En estos momentos no tienen ningún técnico asignado a nuestro proyecto y nos dicen que aún están revisando expedientes de agosto de 2024».

La casa Jaureguízar le fue embargada a una empresa vinculada al narcotraficante isleño Marcial Dorado. Es una vivienda deshabitada desde hace décadas y situada en la calle Doutor Tourón, a escasa distancia de la iglesia parroquial. A finales de 2018, el Ayuntamiento se la compró por 174.000 euros al Plan Nacional sobre Drogas, antes de que este organismo la sacase a subasta pública.

La intención de Ravella era rehabilitar el inmueble y reconvertirlo en un centro de ocio para las personas de la tercera edad. Pero la burocracia ha frenado de forma considerable el proyecto, hasta el extremo de que nadie se atreve a dar fechas, por aproximadas que sean. El Concello de Vilagarcía necesita sí o sí una respuesta de Patrimonio, y según Tania García, «nos han dicho, literalmente, que va para largo».

El Ayuntamiento pidió en su día un préstamo libre de intereses por valor de 885.000 euros para acometer la obra, pero Paola María teme que si el visto bueno de Patrimonio sigue retrasándose ya no llegue ese dinero, debido al encarecimiento de la construcción.

Hasta tres reparos

Vilagarcía remitió a Patrimonio el primer proyecto de rehabilitación de Jaureguízar en mayo de 2021. Desde la Dirección Xeral les pusieron reparos, al considerar que había que conservar más elementos de la edificación original que los previstos por Ravella, incluidos los huecos interiores.

El arquitecto municipal reformó el proyecto, para adecuarlo a las peticiones de Patrimonio, pero según Paola María, la Xunta de Galicia volvió a poner reparos, ya que en esta ocasión demandaba un informe de patologías.

Desde Vilagarcía se envió entonces una tercera versión de la documentación (la segunda corregida), pero una vez más en la Dirección Xeral de Patrimonio respondieron que no valía, y pidieron un proyecto de ruina técnica.

Paola María Mochales afirmó ayer que esa cuarta versión del proyecto se mandó a Patrimonio en febrero de este año, «y no tenemos ninguna respuesta». Por ello, el ejecutivo municipal decidió comparecer ayer en conferencia de prensa, para mostrar su malestar con esta situación, e instar a la Consellería de Cultura a que refuerce el área de Patrimonio con más medios y personal, al considerar que estas dilaciones incluso ponen en riesgo determinados bienes culturales que necesitan arreglos urgentes.

«Tienen que ser mucho más ágiles en la concesión de los permisos», sostiene Tania García. De hecho, la portavoz del gobierno señaló que Vilagarcía está pendiente del permiso de Patrimonio para acometer otras dos actuaciones: la colocación de un escudo de López Ballesteros en los jardines de la plaza de la Independencia y la reurbanización de Vicente Risco.