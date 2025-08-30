Ravella renueva el convenio para la recogida de pilas y artículos electrónicos
Aumenta el número de residuos depositados en los puntos limpios
A.M.
El gobierno local de Vilagarcía presentará en el próximo pleno ordinario, que se celebra el 4 de septiembre, la adhesión a un nuevo convenio con la Xunta para la gestión de residuos electrónicos, baterías y pilas. La empresa Urbaser, responsable del servicio de limpieza, se encargará de recogerlos de los puntos limpios móviles y transportarlos a Pinar do Rei. Una vez allí, se entregan a otra empresa externa para su reciclaje.
Se trata de la renovación de un procedimiento que se viene aplicando desde hace años. Con esta nueva firma, el Ayuntamiento busca dar un paso más en la mejora de la recogida y el tratamiento de residuos. El municipio cuenta actualmente con cuatro puntos limpios móviles ubicados en la vía pública para facilitar a los vecinos el depósito de este tipo de residuos.
«Este refuerzo del servicio está dando muy buenos resultados: el Punto Limpio de Xiabre duplicó el número de artículos depositados entre 2023 y 2024, pasando de 349 a 676 toneladas. Además, se recogieron 2.295 pilas en 2024, lo que supone 1.090 más que en 2023», afirman desde Ravella en un comunicado.
La concejala responsable de este servicio, Tania García, expresó su satisfacción con la evolución de los datos y agradeció la labor de los trabajadores municipales encargados de los programas de compostaje y reciclaje, así como la de Urbaser y sobre todo de los vecinos por su participación.
