El PSOE denuncia la acumulación «reiterada» de basura en varias zonas de Ribadumia

El Partido Socialista de Ribadumia ha denunciado lo que considera una situación «insalubre» que se ha registrado esta semana en varios puntos del municipio, especialmente en el núcleo urbano de Barrantes, donde «los contenedores de basura han quedado desbordados por segunda vez en apenas unos días, acumulándose también bolsas en el suelo y en las cercanías de los mismos». Para la formación que lidera Javier Mougán es «inaceptable» que en pleno mes de agosto, con las altas temperaturas que han llegado a registrarse, «se permita esta situación, que agrava los malos olores, multiplica los riesgos sanitarios y que obliga a vecinos y visitantes a convivir con imágenes impropias en el mes del año en el que se multiplica la población del municipio».

Mougán también hace hincapié en que esta situación, que es repetida, supone «un claro riesgo de salud pública, al ocurrir en las zonas más pobladas , donde puede acabar generando un problema de plagas si no se resuelve lo antes posible». Incide el portavoz socialista en que lo que está ocurriendo es «una falta de previsión y transparencia del gobierno local que lidera David Castro». «Es evidente que algo está fallando en la recogida de la basura cuando se repiten estos hechos de forma constante en tan poco tiempo, pero no es menos grave que el equipo de gobierno no ha sido quien de informar a los vecinos de lo que está sucediendo ni de adoptar medidas alternativas para evitar que esta situación volviese a repetirse», señala Mougán.

Los socialistas recuerdan que el problema de la recogida de basura se suma a otro problema en la gestión de los residuos en el m municipio: el cierre del punto limpio municipal. Recuerdan que esa infraestructura permanece clausurada desde hace casi dos años, «sin que el gobierno local dé explicaciones no soluciones; Es un contrasentido que solo añade más dificultades para gestionar los residuos y revela una absoluta falta de compromiso con los vecinos y el medio ambiente».

La formación exige el Concello que actúe de inmediato para resolver «las deficiencias en la recogida de la basura, que ofrezca explicaciones claras sobre lo sucedido y que pongan en marcha medidas de prevención para que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse».