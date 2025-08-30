Portos descarta remodelar O Cantiño al carecer de actividad

La remodelación integral del paseo de O Cantiño de A Illa no será acometida por Portos de Galicia. El ente dependiente de la Xunta asume que ese espacio es de su titularidad, pero recuerda que siempre prioriza actuaciones en base a la actividad portuaria que se genera en ellas, para dotar de servicios adecuados a la flota profesional. En el caso del paseo marítimo de A Illa, desde el ente recuerdan que carece de esa actividad, por lo que las actuaciones que se van a realizar en el futuro serán de mantenimiento y conservación de la infraestructura.

En cuanto a la reunión solicitada por el regidor de A Illa, Luis Arosa, para abordar esta cuestión, desde Portos reconocen que está pedida desde la primera quincena de julio y que será atendida en base a las posibilidades que ofrezca la agenda del presidente del ente, José Antonio Álvarez Vidal. El regidor de A Illa mostró su malestar con Portos hace tan solo unos días, en el que censuró al ente que cobrase 10.000 euros por las actividades que se han celebrado en el paseo de O Cantiño, pero que «no invierta un solo euro en reparar esta infraestructura que se encuentra seriamente dañada». También se quejaba Arosa de la falta de mantenimiento de elementos como los pasos de peatones, que llevan mucho tiempo difuminados y son apenas perceptibles para los conductores que circulan por ese lugar.