La plaza de Galicia se mueve al ritmo de las barras de «pole dance»
La escuela Chassé de Ribadumia visitó Vilagarcía tras su paso por Cambados para sorprender a los espectadores con trucos que parecen imposibles de realizar
Las barras de «pole dance» se adueñaron de la plaza de Galicia de Vilagarcía durante la mañana de ayer con las demostraciones en directo de la escuela Chassé de Ribadumia.
Desde las once de la mañana, varias instructoras realizaron el espectáculo sobre las barras verticales dejando boquiabiertos a los allí presentes.
Durante varias horas, fueron muchos los que se animaron a probar esta disciplina tan poco común y estigmatizada, que busca su reconocimiento como deporte, con el mismo respeto y reconocimiento. En la comarca de O Salnés suman ya cerca de un centenar de practicantes de todas las edades.
Niños y adultos lo dieron todo poniendo a prueba su fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia, que son cuatro de los principales aspectos que se trabajan a fondo en esta práctica tan inusual.
Tan solo diez días después de su visita a Cambados, donde asombraron a los espectadores en la plaza del Concello, fue el turno de Vilagarcía para recibir a las bailarinas.
Y es que, con estos espectáculos, desde la escuela Chassé de Ribadumia buscan concienciar al público general sobre lo que significa esta disciplina, alejándose de los prejuicios de los que opinan sin conocimiento alguno de la causa.
La demostración en directo contó con dos barras verticales en pleno centro de la plaza, llamando la atención de decenas de los viandantes que paseaban por la zona.
La mañana se cerró sin incidentes, pese a que alguno de los voluntarios que si animaron a probar no parecía muy seguro de sí mismo.
Recibir el reconocimiento
La profesora de Chassé, Eva Lede, lleva practicando en la barra vertical durante siete años y continúa en su lucha incansable porque, en algún momento, «el pole dance sea reconocido como deporte oficial y, ¿por qué no? Llegue a los Juegos Olímpicos», confiesa.
En la academia ribadumiense participarán en torneos a nivel nacional dispersados por todo el territorio como Barcelona, Toledo o Mallorca.
