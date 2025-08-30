El actual IES Castro Alobre de Vilagarcía acogió en su salón de actos a la primera promoción del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), que celebraba su cincuenta aniversario.

Los pioneros del BUP de Vilagarcía se reúnen en su antiguo instituto / Iñaki Abella

María Jesús Mascareañas, fue una de las organizadoras de la celebraicón y leyó un emotivo discurso ante sus antiguos compañeros y profesores.

Lo hizo tras pasarse al lado contrario de la clase, puesto que desde los 26 años ejerce como profesora, ahora, en Santiago de Compostela.

Al acto asistieron además de los mencionados protagonistas de aquella exitosa promoción de 1975, personalidades reconocidas como el director xeral de Centros e Recursos Humanos Jesús Manuel Álvarez, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela y la concejala de Economía e Facenda, Luz Abalo.