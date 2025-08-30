Los pioneros del BUP de Vilagarcía se reúnen en su antiguo instituto
Vilagarcía
El actual IES Castro Alobre de Vilagarcía acogió en su salón de actos a la primera promoción del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), que celebraba su cincuenta aniversario.
María Jesús Mascareañas, fue una de las organizadoras de la celebraicón y leyó un emotivo discurso ante sus antiguos compañeros y profesores.
Lo hizo tras pasarse al lado contrario de la clase, puesto que desde los 26 años ejerce como profesora, ahora, en Santiago de Compostela.
Al acto asistieron además de los mencionados protagonistas de aquella exitosa promoción de 1975, personalidades reconocidas como el director xeral de Centros e Recursos Humanos Jesús Manuel Álvarez, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela y la concejala de Economía e Facenda, Luz Abalo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Vendimia 2025: uva ideal para 35 millones de litros de vino de calidad
- A Illa detecta una gran mortandad de almeja babosa en el plan de cría