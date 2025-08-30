¿Parquistas robando a parquistas?: sospechan de una red organizada en Carril
Los robos de semilla de almeja hacen levantar sospechas
La desaparición de bivalvo comercial causa importantes pérdidas
Los acuicultores sospechan que puede haber alguien pagando a quien roba por ellos
José Luis Villanueva Vicente, presidente de la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) confirma lo avanzado el jueves por FARO DE VIGO en relación con el robo de almeja y berberecho.
Al parecer, todo se debe a la existencia de una red organizada compuesta por algunos personajes muy conocidos en Carril y otros puntos de la comarca debido a sus frecuentes escaramuzas delictivas.
Sería ese grupo el que se dedica a robar tanto almeja de talla comercial como la semilla recién adquirida y sembrada por los propietarios de los parques.
Las sospechas
Es esto lo que lleva a los parquistas afectados y al propio Villanueva a deducir que «si alguien roba semilla solo puede ser para venderla, y si alguien la compra, solo puede ser para sembrarla».
¿Qué quiere decir esto? Pues que parece haber parquistas robando a parquistas o, al menos, pagando «a gente conflictiva con muy poco que perder» para que roben por ellos.
Si alguien roba semilla solo puede ser para venderla, y si alguien la compra, solo puede ser para sembrarla
Razón por la cual es generalizada la condena que se escucha ante tales hechos, que afectan tanto a los parquistas de la OPP-89 como a otros ajenos a esta entidad, directamente vinculados con la cofradía de pescadores carrilexa.
De ahí que José Luis Villanueva anuncie «máxima contundencia» y la adopción de «todo tipo de medidas» para tratar de llevar a los autores de los robos ante la Justicia y poner freno a esta actividad delictiva.
Y es que se está hablando de decenas de miles de euros perdidos por una misma familia tras comprobar que sus viveros han sido esquilmados. Como se habla de «pérdidas que llevan a algunos a la ruina y obligan a otros a esperar al menos dos años hasta tener beneficios de nuevo».
Por eso «no nos va a temblar el pulso a la hora de adoptar medidas, tanto contra los que roban como contra quienes compran lo robado, ya que tan culpables son unos como otros», espeta Villanueva.
Colaboración de todos
Abundando en ello, el presidente de Parquistas de Carril recuerda que «hace tiempo estuvimos trabajando muy duro para acabar con todo esto, por eso no podemos tolerar que se repita la misma historia».
Para ello, «es fundamental la colaboración de todos los parquistas», ya que de lo contrario no será fácil identificar a quienes impulsan el robo de bivalvos en el vivero de al lado.
«No es suficiente con la vigilancia, ya que en medio de la noche cualquiera puede ocultarse entre los que trabajan los parques, por eso es preciso que todos pongamos de nuestra parte para frenar estos robos», manifiesta José Luis Villanueva.
