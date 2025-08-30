La obras de la cubierta de la lonja de Cambados se acometen en septiembre

La lonja de Cambados tendrá nueva cubierta a finales de octubre o principios de noviembre al iniciarse las obras en el próximo mes de septiembre. Empresa adjudicataria, Portos de Galicia y Cofradía de Cambados han mantenido esta semana una reunión para analizar la cronografía de las obras, ya que estas van a obligar a esta última entidad a buscar alternativas para la celebración de las subastas. De hecho, el pósito planteó en el encuentro la posibilidad de retrasar hasta los meses de febrero o marzo las obras al considerar que el impacto de las mismas sería más leve para sus intereses y, sobre todo, por las condiciones meteorológicas que puede encontrarse la empresa, ya que pueden hacer acto de presencia los temporales. Sin embargo, esa propuesta no la comparten los técnicos de la empresa y de Portos, no la ven viable por la presencia de amianto y la necesidad de contar con una empresa especializada para retirarlo.

Tardar ese tiempo en retirarlo podía provocar que no apareciese ninguna empresa especializada para sacarlo, por lo que se ha decidido que las obras sigan adelante, las cuales podrían iniciarse ya la próxima semana. En principio, los cálculos de la empresa apuntan a que, en un mes, estará retirada la cubierta y que, en otro, se conseguirá colocar la nueva estructura siempre y cuando acompañen las condiciones meteorológicas que se registren estos meses.

Mientras las obras se lleven a cabo, la actividad de la lonja tendrá que emigrar a otro lugar. Ese lugar será una sala de subastas que posee la nave de Porto de Cambados y a la que se trasladará toda la actividad de la lonja durante la duración de las obras. El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, reconoce que «estos meses son más bajos en ventas y creemos que esa sala debería cubrir nuestras necesidades durante estos dos meses». Es más, el patrón arrancó el compromiso de la empresa de que, hacia finales de octubre, «pueden haber finalizado la instalación del tejado y, en caso de que no sea así, podría habilitarse un 50% de la superficie de la lonja para realizar las subastas y utilizar tanto ese espacio como el de Porto de Cambados».

El cambio de la cubierta forma parte de un proyecto mucho más amplio de modernización de las instalaciones en el que la Xunta está invirtiendo más de un millón de euros. Esas obras comenzaron el pasado mes de febrero y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses. Hasta ahora, se estuvo compatibilizando la actividad de la lonja con los trabajos de modernización y ampliación de las instalaciones del puerto de Tragove. Con estas obras, se pretende incrementar el espacio de la lonja, instalar una mayor cantidad de servicios para vendedores y compradores y actualizar las instalaciones, que estaban obsoletas, y necesitan adaptarse a las normativas actuales de Sanidade entre otras cuestiones.