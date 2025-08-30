El litoral cambadés, escenario de una limpieza de basuraleza
Voluntarios de la Fundación Condado de Taboada actuaron con el Concello en O Pombal
Cambados
La Fundación Condado de Taboada realizó una limpieza de basuraleza en la zona de O Pombal de Cambados. Lo hizo a través de su programa de voluntariado y en colaboración con el Concello de Cambados. De hecho, autoridades como el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Costa, se apuntaron a la iniciativa, que se enmarca en una relación de colaboración que incluye la anunciada andaina solidaria de mañana y el Solidarity Fest de octubre.
