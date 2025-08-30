Implantan sentido único hacia el complejo de Fontecarmoa

El gobierno de Vilagarcía anuncia que el martes cambiará el sentido de circulación en la calle de Adolfo Pedrido Morla, es decir, el vial de O Piñeiriño que avanza hacia el complejo polideportivo de Fontecarmoa.

Explican en Ravella que «pasará a ser de sentido único –de subida– en el tramo que va desde la intersección con Wenceslao Fernández Flórez hasta la zona de estacionamiento» del pabellón y la piscina.

En cualquier caso, «la circulación se mantendrá sin cambios en la zona de estacionamiento del complejo polideportivo –matiza el ejecutivo local–, al que se podrá llegar desde O Piñeiriño o desde la rotonda de la N-640».

Por cierto, que ese tramo desde el complejo hacia la circunvalación, también conocido como Adolfo Pedrido Morla, «mantiene el doble sentido de tráfico» que tiene actualmente.

En el gobierno de Alberto Varela puntualizan que esta modificación se introduce «a petición de la asociación de vecinos y los padres de alumnos del CEIP O Piñeiriño». Y se hace «con el objetivo de garantizar la seguridad en el acceso a la zona».

Así lo concreta la concejalía de Urbanismo, cuya titular, Paola María, destaca que «no será necesario hacer obras», pues basta con «colocar unos bolardos cerrando el carril más próximo al centro educativo, que pasará a ser utilizado como un espacio de tránsito peatonal de 2,5 metros de ancho» sin que ello requiera de una ampliación de aceras.

Esos bolardos «se colocarán de tal forma que se pueda ensanchar el carril de circulación que quedará disponible», de tal forma que pasará a medir alrededores de 3,5 metros.

«Una carretera muy transitada»

Así lo manifiesta la propia Paola María, quien hace hincapié en que se adopta esta medida por tratarse de «una carretera muy transitada» y con peligrosos tramos curvos, lo cual «supone un peligro para los niños que acceden al colegio por la puerta central del edificio».

Una amenaza que explica el hecho de que se imprima ahora este cambio en la circulación rodada, toda vez que el Concello quiere hacerlo antes de que comience el curso escolar.

Pero no solo es una ventaja para los niños, sino también para el conjunto de los automovilistas, puesto que hasta ahora los vehículos que bajan por Adolfo Pedrido hacia O Piñeiriño «no pueden ver bien a los peatones que suben hacia Fontecarmoa», añade Paola María.