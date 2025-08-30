A Illa prepara en sus fogones más de media tonelada de almeja rubia

A Illa afronta este fin de semana la penúltima de las fiestas gastronómicas que se organizan en el paseo de O Cantiño. En esta ocasión, el ingrediente por excelencia de la mayor parte de platos que se comercializarán en las carpas es la almeja rubia, una especie muy importante para la cofradía y para los marineros que cuenta con un sabor muy especial.

La fiesta, que comenzó en el día de ayer con una afluencia positiva de gente, tiene más de media tonelada de este producto preparada para pasar por sus fogones para que los visitantes puedan descubrir el particular sabor de la almeja rubia. Entre los platos que están a la venta, con precios que van desde los 3,50 euros hasta los 14,50, se encuentran almejas a la marinera, con fabas y con fideos, además de otras propuestas como pimientos de padrón, tortilla, mejillones al vapor, croquetas de marisco y jamón, paella o empanada de atún y mejillones, a lo que se suman postres caseros.

Trinidad Rey Mariño, presidenta de Ximnasia Rítmica Arousa, el club que organiza el evento, reconocía ayer que «hemos reservado más de 500 kilogramos de almeja rubia, aunque con mucha precaución porque es un producto con un coste bastante elevado y las previsiones apuntan a que el tiempo no va a acompañar para que la gente se desplace de un lado a otro de la comarca». Es por esta última cuestión por la que abordan con cierta incertidumbre la celebración de la fiesta aunque los resultados de ayer fueron bastante buenos «con una gran afluencia pese a que coincidió que a mediodía llovió un poco, pero con las carpas y protegidos del viento del sur, la gente estaba muy contenta en el paseo de O Cantiño».

Una pareja degusta marisco en el paaseo de O Cantiño. | I. Abella

La celebración de estas fiestas es clave para la economía de un club como el Ximnasia Rítmica Arousa, ya que «esos ingresos nos permiten financiar gran parte de nuestras actividades y desplazamientos, si no contásemos con ella, tendríamos que subir las cuotas a los padres». La entidad cuenta con 35 fichas federativas, que lo convierten en uno de los clubes más importantes de la comarca.

El club también afrontará el próximo fin de semana la organización de la última fiesta gastronómica que se organiza en O Cantiño, la del pulpo, otro evento que, pese a celebrarse ya en el mes de septiembre, congrega también a un buen número de comensales. Los eventos gastronómicos finalizarán a mediados de septiembre, con «O Mar en Tapas», en el que participarán un total de once establecimientos hosteleros ofreciendo una tapa de almeja rubia que los clientes deberán puntuar.