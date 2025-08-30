Una herida en un accidente en la Autovía do Salnés

La Autovía do Salnés fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico que se saldó con una meañesa herida y trasladada en ambulancia al Hospital de Montecelo.

En el siniestro, acaecido minutos después de la 13.00 horas, se vieron implicados tres vehículos procedentes de la zona de Sanxenxo que subían por el carril de deceleración.

Parece que fue un vehículo que iba delante el que frenó de forma inesperada a mitad del carril, obligando a detenerse al que iba detrás y haciendo que el último desencadenara una colisión por alcance.

Este vehículo, un Seat León ocupado por tres miembros de una misma familia meañesa, impactó por detrás de forma aparatosa con un Range Rover conducido por un vecino de Madrid.

El otro vehículo, que es el que iba delante y frenó, no sufrió daño alguno y abandonó rápidamente la escena.

Acudieron al lugar de los hechos una ambulancia y dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.