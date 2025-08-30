Una herida en un accidente en la Autovía do Salnés
Fue trasladada en ambulancia a Montecelo
Se registró una colisión por alcance
Tino Hermida
La Autovía do Salnés fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico que se saldó con una meañesa herida y trasladada en ambulancia al Hospital de Montecelo.
En el siniestro, acaecido minutos después de la 13.00 horas, se vieron implicados tres vehículos procedentes de la zona de Sanxenxo que subían por el carril de deceleración.
Parece que fue un vehículo que iba delante el que frenó de forma inesperada a mitad del carril, obligando a detenerse al que iba detrás y haciendo que el último desencadenara una colisión por alcance.
Este vehículo, un Seat León ocupado por tres miembros de una misma familia meañesa, impactó por detrás de forma aparatosa con un Range Rover conducido por un vecino de Madrid.
El otro vehículo, que es el que iba delante y frenó, no sufrió daño alguno y abandonó rápidamente la escena.
Acudieron al lugar de los hechos una ambulancia y dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.
- Fallece el conductor de un cuadriciclo tras un choque frontolateral en Meis
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Los jóvenes se convierten en los grandes protagonistas del arranque de vendimia