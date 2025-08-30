La Festa da Anguía e Mostra da Caña do País vive su gran día

La Festa da Anguía e Mostra da Caña do País alcanza hoy su momento de máximo esplendor. Y lo hace ofreciendo un millar de unidades de pinchos, a un precio de 2,5 euros.

Cuatro son elaborados por el cocinero lalinense Álex Iglesias, encargado de los showcookings del Agosto Gastronómico que tan buena acogida tuvieron entre el vecindario valgués.

Su elección comprende los tacos de anguila al estilo asiático con mayonesa de wasabi, la empanada de anguila y grelo de Galicia, la fabada de anguila con alubias de Lourenzá y castaña de Galicia y, por último, la anguila frita tradicional.

La caña es la otra principal protagonista. / FdV

La quinta tapa que completa el menú ofrecido por la organización de la fiesta es la ganadora del premio de la Ruta-Concurso Tapa a Anguía de la edición del año pasado.

Se trata de «Do río ao prato, pasando pola finca», del café-bar O Pontellón, que consiste en una crema de grelos con anguila rebozada en panko sobre pan negro con toque picante, que no dejará indiferente a nadie.

La ganadora de la edición de este año se conocerá a partir de las 20.30 horas, mientras que los ocho establecimientos participantes en la ruta seguirán ofreciendo las tapas todo el fin de semana, aunque ya fuera de las valoraciones para el concurso.

Las opciones de refrigerio

En cuanto a los cócteles de caña do país, el encargado de prepararlos es también Álex Iglesias. Las distintas alternativas que ofrece el chef lalinense en su barra son, por una parte, el clásico mojito de caña blanca, uno de los favoritos del chef «por su simpleza».

El jurado del concurso de caña. / FdV

Y por otra, un trío de opciones más innovadoras por parte de Iglesias. La primera de ellas es «Verde Galego», que mezcla la caña de hierbas con zumo de manzana, lima natural y jarabe de menta.

También presenta una variación del tradicional Whisky Sour con «Tostada Sour», que emplea la caña tostada junto al zumo de limón y sirope de azúcar.

Para terminar, opta por «Laranxa da Terra», un cóctel que consiste en una mezcla entre caña blanca, zumo de naranja natural y miel de Galicia.

En cuanto al precio de las bebidas, es de dos euros por cada cóctel y se preparan hasta un total de mil unidades para los asistentes a la fiesta.

Tickets y horarios

Los tickets para la degustación de pinchos y refrigerios, en el parque Irmáns Dios Mosquera, empiezan a venderse a partir de las 21.30 horas, una vez finalizado el acto de entrega de todos los premios que se amparan bajo el marco de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

Ante las previsiones meteorológicas de lluvia, la organización de la celebración anuncia que hay carpa para resguardarse del agua.

La fiesta comienza a las 16.30 para los más pequeños con hinchables, diferentes talleres y la fiesta de la espuma, siempre a expensas de lo que permita la climatología, que ya obligó a suspender el concierto de Quinkillada previsto para la tarde de ayer.

A partir de las 20.00 dará el pregón Xerardo Pereiro, ganador de la edición de 2024 del premio de investigación Xesús Ferro Couselo, para oficializar el inicio de la celebración.

Una hora más tarde se planea la actuación de la Banda de Música Municipal de Valga tras la entrega de los mencionados galardones. Al término de esta, los asistentes podrán empezar a degustar las tapas de Álex Iglesias y de la preparada por el café-bar O Pontellón «Do río ao prato, pasando pola finca» hasta agotar existencias.

La música tendrá su hueco

Si el tiempo lo permite, a las 22.00 horas tiene lugar el concierto del grupo de pop nacido en Noia: Monoulious DOP, para poner a bailar a todos los asistentes al evento.

Para completar esta experiencia gastronómica, a partir de medianoche, se prepara una queimada popular gratuita, realizada con un conjuro teatralizado por Troula Animación.

Está previsto que cierren la velada el popular grupo argentino Ráfaga, que cantará temas como «Agüita», «Mentirosa» o «La Luna y Tú», entre otros éxitos. También participará la Charleston Big-Band, antes de dar paso a la sesión DJ de Cristian Álvarez.