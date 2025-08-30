La criminalidad baja en Vilagarcía pese al repunte de delitos sexuales
Durante la primera mitad de este año se registraron 821 infracciones penales en la ciudad, un 7 por ciento menos que en 2024
Hubo 12 denuncias por ataques contra la libertad sexual
El número de delitos conocidos por las fuerzas de seguridad en Vilagarcía ha descendido en esta primera mitad de año con respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, entre enero y junio de este año se denunciaron doce delitos sexuales, cuatro veces más que los investigados en el mismo periodo del año pasado.
El Ministerio del Interior hizo públicos ayer los datos de criminalidad correspondientes al segundo trimestre de este año. En líneas generales, son muy positivos en el caso de Vilagarcía, puesto que las 821 infracciones penales conocidas entre enero y junio pasados son un 6,8 por ciento menos que en la primera mitad del ejercicio 2024, cuando habían sido 60 más.
El balance de Vilagarcía, que se nutre con datos reportados por los distintos cuerpos de seguridad al Sistema de Estadísticas de Criminalidad, apunta a un descenso generalizado de los delitos, salvo en el caso de los de naturaleza sexual, el tráfico de drogas o la cibercriminalidad. Eso sí, el incremento de las denuncias de esta última categoría se ha moderado este año, tras varios ejercicios de importantes repuntes porcentuales.
Delitos sexuales
El aspecto más negativo de la estadística de Vilagarcía es el relativo a las agresiones contra la libertad sexual, pues en la primera mitad de este año se computaron 12 denuncias (tres de ellas, violaciones), frente a las cuatro del año pasado, lo que significa que se han triplicado los casos.
Aumentaron en menor medida los atestados por tráfico de drogas (de 13 actas a 19, un 46 por ciento más), así como los ciberdelitos: de 180 infracciones penales en 2024, a 183 ahora, apenas un 1,7 por ciento más.
Incluso descendieron las estafas informáticas, que son el delito telemático más frecuente. En la primera mitad de este año se conocieron 147 casos, ocho menos que entre enero y junio de 2024.
Aspectos positivos
La estadística de Vilagarcía presenta varios aspectos positivos, como la ausencia de delitos tales como asesinatos, homicidios o secuestros, o el descenso en el número de robos. Así, este año se conocieron 11 asaltos de viviendas, la mitad que en 2024, así como cinco atracos, cuatro menos que en la estadística correspondiente a los dos primeros trimestres de 2024. También bajaron los hurtos, de 158 a 118.
A mayores, el informe hecho público por el Ministerio del Interior revela la existencia de 12 delitos de lesiones o riñas tumultuarias (las mismas que el año pasado) y de seis casos de coches sustraídos, uno más que en 2024.
El dato porcentual de la capital arousana es el segundo mejor de Galicia
El Ministerio del Interior recopila datos de criminalidad en todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes. En el caso de Galicia son 22, y el dato interanual de Vilagarcía es el segundo mejor de toda la comunidad autónoma, y el mejor de la provincia de Pontevedra.Así, en la mayoría de municipios gallegos subió el número de delitos en esta primera mitad de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024. En Vilagarcía, en cambio, bajó un 6,8 por ciento. Solo hay otra localidad gallega donde la caída porcentual fue mayor: se trata de Ames, cerca de Santiago, donde el descenso interanual fue del 10,4 por ciento.Ya en la provincia de Pontevedra, el índice de criminalidad también bajó en las grandes ciudades: en la de Pontevedra, un 5,7 por ciento, y en la de Vigo, un 1,5 por ciento. Eso sí, subió en poblaciones como Marín hasta un 24 por ciento. En Vigo, se denunciaron 6.000 delitos.
