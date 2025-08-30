La criminalidad baja en Vilagarcía pese al repunte de delitos sexuales

El número de delitos conocidos por las fuerzas de seguridad en Vilagarcía ha descendido en esta primera mitad de año con respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, entre enero y junio de este año se denunciaron doce delitos sexuales, cuatro veces más que los investigados en el mismo periodo del año pasado.

El Ministerio del Interior hizo públicos ayer los datos de criminalidad correspondientes al segundo trimestre de este año. En líneas generales, son muy positivos en el caso de Vilagarcía, puesto que las 821 infracciones penales conocidas entre enero y junio pasados son un 6,8 por ciento menos que en la primera mitad del ejercicio 2024, cuando habían sido 60 más.

El balance de Vilagarcía, que se nutre con datos reportados por los distintos cuerpos de seguridad al Sistema de Estadísticas de Criminalidad, apunta a un descenso generalizado de los delitos, salvo en el caso de los de naturaleza sexual, el tráfico de drogas o la cibercriminalidad. Eso sí, el incremento de las denuncias de esta última categoría se ha moderado este año, tras varios ejercicios de importantes repuntes porcentuales.

Delitos sexuales

El aspecto más negativo de la estadística de Vilagarcía es el relativo a las agresiones contra la libertad sexual, pues en la primera mitad de este año se computaron 12 denuncias (tres de ellas, violaciones), frente a las cuatro del año pasado, lo que significa que se han triplicado los casos.

Aumentaron en menor medida los atestados por tráfico de drogas (de 13 actas a 19, un 46 por ciento más), así como los ciberdelitos: de 180 infracciones penales en 2024, a 183 ahora, apenas un 1,7 por ciento más.

Incluso descendieron las estafas informáticas, que son el delito telemático más frecuente. En la primera mitad de este año se conocieron 147 casos, ocho menos que entre enero y junio de 2024.

Aspectos positivos

La estadística de Vilagarcía presenta varios aspectos positivos, como la ausencia de delitos tales como asesinatos, homicidios o secuestros, o el descenso en el número de robos. Así, este año se conocieron 11 asaltos de viviendas, la mitad que en 2024, así como cinco atracos, cuatro menos que en la estadística correspondiente a los dos primeros trimestres de 2024. También bajaron los hurtos, de 158 a 118.

A mayores, el informe hecho público por el Ministerio del Interior revela la existencia de 12 delitos de lesiones o riñas tumultuarias (las mismas que el año pasado) y de seis casos de coches sustraídos, uno más que en 2024.