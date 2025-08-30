Corte de agua en la parroquia de Dena

La parroquia meañesa de Dena sufrió ayer viernes un corte de agua que afectó a los barrios de Altamira, Viliquín y Dadín. Estuvo motivado por una avería en la red de saneamiento y se registró en el margen derecho de la PO-550.

Una rotura en un enlace de la red hizo que se cursara aviso al concello y, desde las 8.00 horas se desplazó al lugar un equipo de tres operarios. El retén estuvo auxiliado por una pequeña empresa local con su maquinista, que acudía con una retroexcavadora de pequeñas dimensiones para actuar sobre el asfalto.

Tras localizar el punto de la avería se hizo preciso romper con la máquina una plataforma de aglomerado de casi 20 centímetros de espesor. Luego tocaba depositar la tierra en una finca colindante. Una vez llegado al llegado al colector del agua mancomunada se hizo preciso el corte al filo de las 10.00 para poder solventar la avería. Un corte que, entre los tres barrios damnificados, afectó a unas 150 viviendas hasta que el abaste-cimiento de agua se restableció al filo de la una de la tarde.