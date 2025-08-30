Castroagudín vive tres días de fiesta con tirada de agua y desfile de carrozas
A.M.
La localidad vilagarciana de Castroagudín se sumerge desde hoy y hasta el lunes en sus fiestas dedicadas a San Roque. La comisión organizadora ha preparado un programa en el que conviven los oficios religiosos con las verbenas y actos tan originales como la fiesta del agua o el desfile de carrozas.
Una salva de bombas anunciará el inicio de las fiestas hoy al anochecer, anticipando la actuación musical de Trébol y Fania Blanco Show. Mañana domingo, y tras el tradicional pasacalles, la misa cantada en la iglesia de Cea es a las 12.45 horas. Los actos prosiguen a media tarde con la actuación de una charanga, y la verbena nocturna la amenizarán Cuarta Calle y La Última Legión.
El día grande de las fiestas de Castroagudín es el lunes, con la tirada de agua en la plaza del pueblo, a partir de las 14.00 horas, y el desfile de carrozas, desde las 19.00 horas. También habrá un concierto de la Banda Municipal de Vilanova a partir de las 10 de la mañana, y el broche de oro lo pondrán por la noche dos de las mejores orquestas gallegas del momento, como son Gran Parada y Charleston Big Band.
