Las carabelas portuguesas llegan a cuatro playas de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo izó en la tarde de ayer la bandera amarilla de precaución en las playas de Montalvo y Canelas ante la presencia de restos de carabelas portuguesas. También se detectaron en los arenales de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.

Según informaron fuentes municipales, «se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos». Su presencia ya fue detectada días pasados en la costa del norte de Galicia, probablemente relacionada con el exhuracán Erin, que provocó fuerte oleaje en todo el litoral.