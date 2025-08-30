Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las carabelas portuguesas llegan a cuatro playas de Sanxenxo

N.D.

Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo izó en la tarde de ayer la bandera amarilla de precaución en las playas de Montalvo y Canelas ante la presencia de restos de carabelas portuguesas. También se detectaron en los arenales de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.

Según informaron fuentes municipales, «se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos». Su presencia ya fue detectada días pasados en la costa del norte de Galicia, probablemente relacionada con el exhuracán Erin, que provocó fuerte oleaje en todo el litoral.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents