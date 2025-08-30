Las carabelas portuguesas llegan a cuatro playas de Sanxenxo
N.D.
Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo izó en la tarde de ayer la bandera amarilla de precaución en las playas de Montalvo y Canelas ante la presencia de restos de carabelas portuguesas. También se detectaron en los arenales de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.
Según informaron fuentes municipales, «se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos». Su presencia ya fue detectada días pasados en la costa del norte de Galicia, probablemente relacionada con el exhuracán Erin, que provocó fuerte oleaje en todo el litoral.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- «Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- Vendimia 2025: uva ideal para 35 millones de litros de vino de calidad
- A Illa detecta una gran mortandad de almeja babosa en el plan de cría