La caña y la anguila de Valga seducen a Letonia y Cataluña

La XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País no solo representa a dos de los símbolos más significativos del Ayuntamiento de Valga; otro sería el cordero de su escudo.

Esta celebración también constituye un punto de encuentro para las familias valguesas, un polo de atracción de vecinos de otros pueblos cercanos y turistas, una inyección económica importante para sectores como el de hostelería y una inmejorable ocasión para estrechar y reforzar lazos socioculturales con otras ciudades e incluso países.

El alcalde tarraconense entregó un cuadro al valgués. / FdV

De ahí que las localidades hermanas de Prat de Comte (Tarragona), donde en el año 2000 se celebró la primera Fiesta del Aguardiente, y Valka (Letonia), estuvieran representadas en la fiesta más importante del municipio valgués.

Entre los invitados, el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, la teniente de alcalde Montse Viña, la edil Montse Subirats y la asesora Miryam Pi Díez, que pudieron disfrutar de las Fervenzas de Parafita e Raxoi, la laguna de Mina Mercedes, la romería de los Milagros de Requián y la precata del Concurso da Caña do País.

Una de las imágenes que deja la fiesta de la anguila y el aguardiente de Valga. / Concello de Valga

A su vez, en representación de la ciudad letona de Valka estuvo en Valga su alcalde, Vents Armands Krauklis, quien de este modo revitaliza el convenio de hermanamiento firmado en 2018 para «promover actividades de carácter cultural y educativo».

Los invitados, a quienes se entregó la botella conmemorativa de la XXXV Mostra da Caña do País, fueron recibidos y homenajeados por el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, la teniente de alcalde Carmen Gómez y el edil de Cultura, Pedro Calvo.

Sucedió en el consistorio, en cuyas paredes ya luce el cuadro de la villa tarraconense Prat de Comte, que su alcalde entregó a Bello Maneiro como muestra de agradecimiento y cariño hacia el pueblo de Valga.