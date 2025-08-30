Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobada la reforma de la carretera entre Noalla y Aios

R. A.

Sanxenxo

El presidente de la Diputación anunció ayer la aprobación del proyecto que permitirá mejorar la carretera Noalla-Aios (Sanxenxo), con una inversión de cerca de 1,2 millones. La entidad provincial se hará cargo del 80% del presupuesto (950.000 euros).

