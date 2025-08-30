La amenazada anguila parece «resurgir» en Arousa

Coincidiendo con la celebración de la fiesta de exaltación de esta especie, que hoy alcanza su día grande en el Concello de Valga, los pescadores de las cofradías de Rianxo y Carril que se dedican a la captura de anguila completan una gran semana de trabajo.

Mejor dicho, cierran una semana excepcional que viene a ser la guinda a cinco meses en los que han pulverizado los registros del mismo periodo de 2024.

Curiosamente, este aparente resurgir de la anguila en la ría de Arousa coincide en el tiempo con el momento en que los investigadores la sitúan «al borde de la extinción», como se explicaba ayer en FARO DE VIGO.

El ataque de los delfines

Al igual que coincide con un aparente aumento de la actividad de los delfines mulares (arroces), que como los propios pescadores explicaron hace días remonta el río Ulla con frecuencia para llegar hasta Catoira persiguiendo a esta que es una de sus presas favoritas.

Las capturas de una embarcación. | FdV

De ahí que, después de años malos y ante tantas amenazas o complicaciones, resulte tan sorprendente como esperanzadora la temporada que despliegan desde abril los integrantes del colectivo de pescadores conocidos como «valeiros», que vienen a ser los mismos que en los cuatro primeros meses del año se dedican a la captura de lamprea en aguas de Pontecesures.

Nasa butrón

En ambos casos empleando el mismo y tradicional aparejo, la nasa butrón, con la que sacaron de la ría desde que en abril comenzó la temporada nada menos que diez toneladas de anguila, por valor de 153.000 euros.

Esto supone un aumento considerable respecto a lo sucedido en el mismo periodo del año pasado, cuando habían sido apenas 6,7 toneladas y 98.000 euros.

La práctica totalidad de la mercancía se descarga en la lonja de Carril, donde las subastas se limitan casi en exclusiva a los bivalvos, aunque dejando un pequeño hueco para la anguila, que se entrega directamente a un mayorista y que alcanzó 9.823 kilos (152.100 euros) en la presente campaña.

Para entender mejor lo importantes que están siendo las últimas semanas, puede destacarse que el jueves se subastaron a través de la lonja de Carril 557 kilos de este escurridizo pez, lo cual generó casi 9.000 euros, marcándose un precio unitario de 15,50 euros por kilogramo.

Un valeiro recogiendo sus nasas en la ría. / FdV

La misma cotización a la que salió el día 21, cuando se comercializaron 420 kilos, y el pasado 19, con 270 kilos a la venta.

Todo ello, hay que insistir, en el puerto carrilexo, porque en Rianxo llegó a marcar un precio de 16 euros, si bien es cierto que la cantidad subastada al otro lado de la ría es mucho menor, con solo 20 kilos desde el pasado mes de abril.

Como también es testimonial el balance de las «rulas» de Santa Uxía de Ribeira y Cambados, que se limitaron a 57 y 4 kilos de anguila, respectivamente, en los últimos cinco meses.

Objetivo: 11 toneladas

Así pues, a falta de un mes para que se cierre la temporada, los «valeiros» ya alcanzaron las 10 toneladas totales de 2024, por lo que si septiembre se da bien será posible alcanzar algo impensable no hace mucho, como es llegar a las 11 toneladas de anguila que se comercializaron en 2021, 2022 y 2023.

Dicho esto, y dado que antes se hablaba de la voz de alerta levantada por la comunidad científica en relación con el camino hacia la extinción de la especie, procede apuntar que las cofradías de pescadores y la Consellería do Mar pactaron un plan de explotación en Arousa «con el objetivo principal de favorecer la mejora de la biomasa de la especie y reducir su mortalidad».

Las capturas de una embarcación, el miércoles. / FdV

Se hace también atendiendo a las medidas propuestas desde la Comisión de Pesca de la UE para la recuperación de la anguila.

En relación con todo esto puede destacarse, igualmente, que parte de las zonas de actividad autorizadas para la pesca de anguila están parcialmente dentro del Sistema Fluvial Ulla-Deza y del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

En definitiva que el trabajo que llevan a cabo los «valeiros» con sus nasas butrón, que pueden emplearse tanto de día como de noche, está dando buenos resultados este año, lo cual se antoja otro buen motivo de celebración para acudir a la Festa da Anguía que se vive en Valga.