La velutina mantiene su actividad en O Salnés: retiran una decena de nidos al día
El servicio mancomunado se encuentra en el momento más álgido de la temporada en su lucha contra la especie invasora
El tiempo de respuesta es de entre dos y tres días
A. G.
El servicio mancomunado de lucha contra la velutina se encuentra en su momento más álgido de la temporada, retirando entre ocho y diez nidos diarios del tamaño de un balón de playa situados, la mayor parte, en zonas de difícil acceso aunque muy cerca de viviendas.
Aunque el crecimiento de la especie está estabilizado desde hace años gracias a la presión que se pone sobre su actividad, lo cierto es que este año ha sido más intenso que los anteriores. El motivo ha sido el calor que se registró en los meses de abril y mayo, momento en el que no llovió y las avispas pudieron disfrutar de una época de floración que ayudó a la proliferación de sus nidos.
Isaac Padín, uno de los integrantes del servicio, apuntaba ayer que «ya estamos retirando nidos de 40 o 50 centímetros de alto por todos los municipios adheridos al programa». Su expansión es bastante regular por toda la comarca, «quizás con una mayor presencia en zonas de Sanxenxo o Meaño que en Vilanova, pero se pueden encontrar nidos de considerables dimensiones por toda la comarca». Los más problemáticos son aquellos que «se encuentran a ras del suelo, ocultos entre las zarzas, porque si una persona está retirando la maleza de su finca, no puede verlo y, en un momento, tiene a miles de avispas atacándole al sentirse amenazadas».
Una de las cuestiones que más preocupa a todos los afectados por la presencia de un nido de velutinas es la rapidez a la hora de retirarlo. En eso el servicio de la Mancomunidade es uno de los más ágiles. Aún así «tardamos entre dos o tres días en atender el requerimiento, siempre dependiendo de las complicaciones que nos encontremos retirando los nidos anteriores, ya que acabar con alguno de ellos no es muy sencillo».
Contratación de un camionero para el servicio
La jubilación de uno de los integrantes del servicio de velutina ha provocado que la Mancomunidade haya sacado a concurso esa plaza con el objetivo de que se mantenga activo en todo momento. En estos momentos, son dos las personas que están trabajando en el servicio, uno de ellos con contrato temporal, y la oferta extraodinaria de empleo público de la Mancomunidade tiene como objeto consolidar ese puesto de conductor de camión para especies invasoras.
El servicio lleva activo más de una década y ha conseguido muy buenos resultados, trabajando siempre en frenar la expansión de una avispa que se ha acabado convirtiendo en un problema para las especies locales y para la población.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las orcas entran en las rías para comer pulpo gallego
- El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía
- Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados
- Vendimia 2025: uva ideal para 35 millones de litros de vino de calidad
- El mapa de los apellidos de O Salnés
- Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas
- La vendimia 2025 está lanzada
- A Illa detecta una gran mortandad de almeja babosa en el plan de cría