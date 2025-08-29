La velutina mantiene su actividad en O Salnés: retiran una decena de nidos al día

El servicio mancomunado de lucha contra la velutina se encuentra en su momento más álgido de la temporada, retirando entre ocho y diez nidos diarios del tamaño de un balón de playa situados, la mayor parte, en zonas de difícil acceso aunque muy cerca de viviendas.

Aunque el crecimiento de la especie está estabilizado desde hace años gracias a la presión que se pone sobre su actividad, lo cierto es que este año ha sido más intenso que los anteriores. El motivo ha sido el calor que se registró en los meses de abril y mayo, momento en el que no llovió y las avispas pudieron disfrutar de una época de floración que ayudó a la proliferación de sus nidos.

Isaac Padín, uno de los integrantes del servicio, apuntaba ayer que «ya estamos retirando nidos de 40 o 50 centímetros de alto por todos los municipios adheridos al programa». Su expansión es bastante regular por toda la comarca, «quizás con una mayor presencia en zonas de Sanxenxo o Meaño que en Vilanova, pero se pueden encontrar nidos de considerables dimensiones por toda la comarca». Los más problemáticos son aquellos que «se encuentran a ras del suelo, ocultos entre las zarzas, porque si una persona está retirando la maleza de su finca, no puede verlo y, en un momento, tiene a miles de avispas atacándole al sentirse amenazadas».

Una de las cuestiones que más preocupa a todos los afectados por la presencia de un nido de velutinas es la rapidez a la hora de retirarlo. En eso el servicio de la Mancomunidade es uno de los más ágiles. Aún así «tardamos entre dos o tres días en atender el requerimiento, siempre dependiendo de las complicaciones que nos encontremos retirando los nidos anteriores, ya que acabar con alguno de ellos no es muy sencillo».