Una vecina de la nave de Impex recoge firmas contra el Concello

Una vecina de la calle Bouza, situada en la parte posterior de la nave de Impex Europa, ha iniciado una recogida de firmas, «para manifestar que no hemos sido correctamente atendidos por el gobierno local durante la emergencia y que a día de hoy, seguimos sin tener ningún tipo de comunicación por su parte».

La nave que Impex tiene en Rubiáns ardió el pasado 9 de agosto, obligando a desalojar a los vecinos de varias viviendas. El Ayuntamiento de Vilagarcía niega haberse desentendido de los residentes en A Bouza. «Todos los vecinos que necesitaron ayuda fueron atendidos durante y después del incendio». La administración añade que nadie les ha hecho llegar hasta ahora queja alguna sobre ese supuesto «abandono».