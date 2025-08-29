Valga ya prepara los 500 kilos de anguila para el gran fin de semana del verano

Cada día está más cerca el gran día de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga.

Por ello, a lo largo de la semana se está preparando la anguila que podrá ser degustada desde mañana en forma de pinchos.

Durante todo el fin de semana se llevará a cabo la segunda entrega de la XII Ruta Tapa a Anguía, en la que ocho establecimientos de hostelería valgueses ponen su granito de arena en la fiesta ofreciendo tapas elaboradas con anguila de forma gratuita a sus clientes con las consumiciones.

Desde la organización cuentan que con anterioridad ya se habían recibido otras remesas de pescado «que se emplearon para los showcookings del Agosto Gastronómico y para las primeras jornadas de la ruta-concurso de tapas».

El Concello ha adquirido alrededor de media tonelada de anguila para cubrir todo el cartel de actividades gastronómicas que, desde principios del mes de agosto, se vienen desarrollando en Valga.

Entrega de premios

Tras comenzar ayer con la primera jornada de catas de la caña do país, hoy se rematará para proceder a seleccionar a los ganadores de varios de los concursos que ha ido realizando el municipio en las últimas semanas.

El parque Irmáns Dios Mosquera presenciará la entrega de los premiosdel cartel anunciador; Embelecer Valga; Concurso da Caña do País; Anguía Chef; el mejor pincho de Tapa a Anguía junto al sorteo de los vales de compra.

El acto comenzará a las 20.30 y al finalizar s ele dará paso a la Banda de Música de Valga.