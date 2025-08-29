«Trabajar 51 años en el mismo sitio es tiempo, pero nunca pensé en cambiar»

Francisco Javier Otero Dasilva se jubila con 63 años. Para más señas, es Paco, el risueño y paciente auxiliar de la Farmacia Bermejo. Dentro de una semana dejará el mostrador que lleva ocupando desde que era un niño de 14 años y lo hace con el corazón encogido por las muestras de cariño recibidas por parte de sus compañeras y los pacientes.

Es con lo que se queda, con la calidad humana de las personas que durante este medio siglo han pasado por el centenario despacho de Vilagarcía, que estos días luce globos para una celebración agridulce.

¿Recuerda su primer día de trabajo?

Sí (ríe) y fue un poco extraño. Doña Teresa –su primera jefa– me hizo un pequeño examen de caligrafía y cuando lo acabé me dijo, perfecto, y ya está. Pero soy diabético y a la hora de la salida me dio un bajón.... Solo sé que cuando me recuperé estaba en la cama, en casa, y no sé cómo llegué.

¿Por qué se postuló para el puesto?

Era un malísimo estudiante y tenía un profesor que habló con doña Teresa. Había mandado a otro compañero antes y no debió de salir bien, así que cuando terminé el curso habló con mi padre para que viniese.

Era muy joven. ¿Qué trabajo desempeñaba?

Pues al principio, andar en los cajones situando las medicaciones, repasando los pedidos –de aquella teníamos una sección de veterinaria e iba a cobrar las facturas de los clientes que tenían cuenta. Y así, poco a poco, un año después o así, pasé a dispensar.

Medio siglo en el mismo trabajo es mucho tiempo, ¿alguna vez pensó en cambiar?

Nunca –dice con rotundidad–. Hubo un momento en que se produjo un cambio de todo el equipo y yo dije, aquí he empezado y aquí continuaré.

El auxiliar con una compañera en sus primeros años / Cedida

¿Qué ha sido lo mejor de estos años?

Todos los compañeros, todos, todos... Desde el principio hasta el final. Moya, Mari... me marcaron mucho. También doña Teresa, que era muy buena, y don Enrique –su hijo y el siguiente farmacéutico–. Y muchas veces, el propio paciente, interaccionas con ellos y cuando fallece alguno lo echas de menos. Te sorprendes cada día con la gente.

¿Y lo peor?

Cuando murieron don Enrique y Moya, fue muy duro; eran dos cracks.

¿A qué dedicará su tiempo? ¿Tiene alguna afición?

Me encanta leer, escuchar música y caminar, así que si el cuerpo y la salud me lo permiten, me dedicaré a eso. Y a hacer viajes con mi mujer, cuando se jubile, que también es del ramo.

¿Cómo ha cambiado la profesión en estos años?

Muchísimo, sobre todo en lo referente al uso de la tecnología, es el cambio más significativo, entre otras cosas como que ya no nos encargamos de los medicamentos veterinarios.

¿Y qué dicen sus clientes tras conocer su jubilación?

Se alegran. Uno me dio un abrazo el otro día. Como todo en la vida, unos se alegran y habrá otros que no.

En una imagen con don Enrique, Moya y otros compañeros. / Cedida

¿Qué es lo que más va a echar de menos?

A los compañeros y después a los pacientes. Cuando fallece alguno con el que tenías más contacto quedas tocado. Estableces un vínculo porque muchas veces te vienen pidiendo consejo. Saben que no soy farmacéutico, pero te consultan qué les recomendarías, qué es lo que harías tú... Y yo, en lo que sé y puedo, siempre echo una mano.

Pero el trabajo de cara al público puede ser complicado. ¿Alguna vez se ha visto en un apuro?

Sí y no sé si salí bien –ríe–. Más desde la pandemia. Noto más susceptibilidad en la gente. Por ejemplo, cuando les decimos que una medicación necesita receta y no la tienen, no lo asumen y se enfadan contigo.

Hablando de la pandemia... Fue un momento complicado para su sector, estaban en primera línea, trabajando. ¿Cómo lo recuerda?

Miedo a enfermar nunca tuve, me sentía protegido con las medidas implantadas, aunque muchas veces me quedaba con la duda, como todo el mundo, tendré covid, sí, no... Fue una etapa difícil porque también murió algún cliente, pero bueno, ahí la gente venía con mejor actitud, fue después cuando noté un cambio.